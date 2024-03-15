Джабаров: Макрону надо вернуть Германии Эльзас и Лотарингию

Фото: istockphoto.com/SimonLukas
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о том, что президенту Франции Эммануэлю Макрону после слов о Крыме надо вернуть Эльзас и Лотарингию Германии.
«Может, он вернет часть областей, которые достались Франции после разгрома Германии во Второй мировой войне? Эльзас, Лотарингию. Это были немецкие территории. Он говорит слова, за которые придётся отвечать. За заявления с такими эмоциями нужно нести ответственность», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Джабаров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира. Отмечалось, что в последнее время Эммануэль Макрон стал делать много громких заявлений на украинскую тематику.
Читайте также:
Макрон уверен, что Крым должен быть частью Украины
Макрон: Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине
Политолог Гасанов: «Макрон пытается казаться значительнее, чем он есть»
Мелисса Тимофеева