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Сенатор Владимир Джабаров заявил, что в Совфеде не одобряют доступ правозащитников ООН в Курскую область из-за тяжёлой обстановки в регионе.
«Я думаю, что это не очень хорошая идея. Во-первых, там идут бои, зачистка территорий и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может. Во-вторых, подозреваю, что это специально подготовленная акция для того, чтобы, наоборот, обелить украинские вооружённые силы и налить грязь на Вооружённые силы России. Мне эта идея не нравится», — отметил в беседе с RT Джабаров.
До этого Герой ДНР, полковник, командир Дикой Дивизии Донбасса Ахра Авидзба сообщал, что атаки ВСУ на Курскую область лишь ещё больше подняли боевой дух граждан. Некоторые мужчины, по его словам, готовы даже выдвигать ультиматумы радио того, чтобы попасть на фронт.
«Человек в лесу нас нашёл, передал нам гуманитарку, приехал на очень приличной машине. Говорит, мол, ребята, делайте, что хотите, но я иду вслед за вами. Мы думали, это один такой, у которого волна романтизма и патриотизма поднялась. Но нет, очень многие идут, и губернатору поступают сотни звонков в течение нескольких часов», — поделился в беседе с «Царьградом» Авидзба.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выражала надежду, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перформансом или желанием снять с себя ответственность.
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