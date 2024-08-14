Казахстан на фоне ситуации в Курской области призвал решить конфликт миром

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В связи с ситуацией в Курской области Казахстан призвал Россию и Украину решить конфликт миром. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
Отмечено, что Казахстан всегда выступал за соблюдение Устава ООН, где говорится о принципе территориальной целостности стран.
Дипломат добавил, что Казахстаном приветствуются усилия международных организаций, направленные на поиск консенсуса.
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«В связи с этим мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария», — сказал Смадияров.
Дипломат добавил, что Казахстаном приветствуются усилия международных организаций, направленные на поиск консенсуса.
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Никита Кротов