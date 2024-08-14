«Передавать Киеву данные»: Политолог рассказал, что ООН будет делать в Курской области

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перформансом или желанием снять с себя ответственность.
«Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению», — сказала Захарова.
Однако политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с «Радио 1» заявил, что никакого пробуждения ждать не стоит.
«А с чего им пробуждаться? Им очень комфортно спать», — сказал эксперт.
Он объяснил, что очень скептически относится к ООН, потому что она контролируется западными партнерами.
«Я очень скептически отношусь к ООН и ко всему, что связано сейчас с этой организацией. Потому что на сегодняшний день, как сказал один мой коллега, место сидения определяет образ мышления. ООН — это организация, которая контролируется западными партнерами, в том числе, потому что сидит она в Нью-Йорке. Исходя из этого, каких-то позитивных моментов я не вижу из визита ООН, более того, отдельные чиновники могут выполнять для киевского режима разведывательную функцию, как, например, делали сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС, и передавать киевским чиновникам и военным данные, которые им нужны для успешного противодействия нашим войскам», — сообщил политолог.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера
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