«Передавать Киеву данные»: Политолог рассказал, что ООН будет делать в Курской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала просьбу ООН о доступе в Курскую область. Она отметила, что представители ООН должны осознать, что действия Киева в Курской области классифицируются, как теракт. Хочется надеяться, что их интерес к доступу на территорию региона «‎не является перфомансом». Свое мнение она высказала в эфире радио Sputnik.