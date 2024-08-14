«Путин неуязвим»: в США оценили политическую систему РФ

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Политическая система России смогла преодолеть все кризисы и оказалась более устойчивой, чем это ожидалось. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.
«События с начала войны свидетельствуют о том, что российский режим гораздо более устойчив, чем многие предсказывали», — говорится в статье.
По словам автора статьи, Москва смогла преодолеть большое число политически сложных моментов и кризисов, что продемонстрировало твердое правление президента России Владимира Путина, а также возможность политической системы РФ адаптироваться к негативным внешним воздействиям.
Таким образом, издание считает Путина неуязвимым.
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