Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Путин неуязвим»: в США оценили политическую систему РФ

«Путин неуязвим»: в США оценили политическую систему РФ

Foreign Affairs: политическая система РФ оказалась устойчивее, чем ожидалось
14 августа 2024, 13:09
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Политическая система России смогла преодолеть все кризисы и оказалась более устойчивой, чем это ожидалось. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.
«События с начала войны свидетельствуют о том, что российский режим гораздо более устойчив, чем многие предсказывали», — говорится в статье.

По словам автора статьи, Москва смогла преодолеть большое число политически сложных моментов и кризисов, что продемонстрировало твердое правление президента России Владимира Путина, а также возможность политической системы РФ адаптироваться к негативным внешним воздействиям.



Таким образом, издание считает Путина неуязвимым.

Читайте также:

В США заявили о ядерной войне с РФ

В МИД РФ оценили возможность переговоров с Киевом после атаки ВСУ под Курском

В США учения России и Китая вызывают большое беспокойство
#москва
#сша
#учения
#мид
#мид рф
#режим
#всу
Силуанов: Министерство финансов выступает за сокращение числа госслужащих
14 августа 2024, 13:20

Фото: сайт Кремля

Министерство финансов считает необходимым сокращение количества государственных служащих. Однако на данный момент основным приоритетом является обеспечение нужд специальной военной операции.
Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов во время своего выступления на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Давайте мы лучше сократим число работников в государственном секторе. И повысим им зарплату», — сказал министр.

Однако глава Минфина заметил, что повышение должностных окладов сопряжено со значительным увеличением расходов и дополнительной нагрузкой на бюджет страны. А в настоящее время основной задачей является обеспечение поддержки специальной военной операции. Поэтому туда сейчас направляются основные ресурсы, заключил Силуанов.

Читайте также:

Силуанов рассказал Путину детали поездки в Крым на мотоцикле

Силуанов: Смягчение требований по продаже валютной выручки не связано с курсом

Силуанов высказался о продаже изъятых государством активов
#бюджет
#антон силуанов
#территория смыслов
#страны
#министр
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Казахстан на фоне ситуации в Курской области призвал решить конфликт миром
Казахстан призвал РФ и Украину разрешить конфликт миром
14 августа 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Collab Media

В связи с ситуацией в Курской области Казахстан призвал Россию и Украину решить конфликт миром. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
Отмечено, что Казахстан всегда выступал за соблюдение Устава ООН, где говорится о принципе территориальной целостности стран.

«В связи с этим мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария», — сказал Смадияров.

Дипломат добавил, что Казахстаном приветствуются усилия международных организаций, направленные на поиск консенсуса.

Читайте также:

«Путин неуязвим»: в США оценили политическую систему РФ

В США заявили о ядерной войне с РФ

«Передавать Киеву данные»: Политолог рассказал, что ООН будет делать в Курской области
#россия
#украина
#казахстан
#переговоры
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о ядерной войне с РФ
Economist: в случае ядерной войны Штаты не выстоят долго против РФ, КНР и КНДР
14 августа 2024, 12:38

Фото: istockphoto/icholakov

Если произойдет ядерный конфликт, США долго не выдержат против России, Китая и Северной Кореи, пишет The Economist. Уточняется, что Пентагон настроен весьма пессимистично.
«Судя по недавним поразительным заявлениям высокопоставленных американских чиновников, ответ на этот вопрос (Как долго США смогут противостоять России, КНР и КНДР. — Прим. ред.) звучит так: «Вероятно, совсем недолго», — говорится в материале.

В публикации ситуация такого рода названа «кошмаром» для США. Отмечено, что на фоне этих опасений администрация Белого дома готовится расширить развернутые американские ядерные силы. Наращивание, предположительно, может начаться в 2026 году, когда закончит свое действие договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между РФ и США.

Читайте также:

В МИД РФ оценили возможность переговоров с Киевом после атаки ВСУ под Курском

«Передавать Киеву данные»: Политолог рассказал, что ООН будет делать в Курской области

Бизнесмен Дотком задал Байдену вопрос после его слов о Путине и Украине
#мир
#война
#ядерное оружие
#сша
#россия
#китай
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Передавать Киеву данные»: Политолог рассказал, что ООН будет делать в Курской области
Политолог Мирзаян: ООН будет передавать киевским чиновникам данные из Курска
14 августа 2024, 12:01

Фото: istockphoto/SanderStock

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перформансом или желанием снять с себя ответственность.
«Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению», — сказала Захарова.

Однако политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с «Радио 1» заявил, что никакого пробуждения ждать не стоит.

«А с чего им пробуждаться? Им очень комфортно спать», — сказал эксперт.

Он объяснил, что очень скептически относится к ООН, потому что она контролируется западными партнерами.

«Я очень скептически отношусь к ООН и ко всему, что связано сейчас с этой организацией. Потому что на сегодняшний день, как сказал один мой коллега, место сидения определяет образ мышления. ООН — это организация, которая контролируется западными партнерами, в том числе, потому что сидит она в Нью-Йорке. Исходя из этого, каких-то позитивных моментов я не вижу из визита ООН, более того, отдельные чиновники могут выполнять для киевского режима разведывательную функцию, как, например, делали сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС, и передавать киевским чиновникам и военным данные, которые им нужны для успешного противодействия нашим войскам», — сообщил политолог.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера

Читайте также:

Захарова прокомментировала просьбу ООН о доступе в Курскую область

Дипломат Келин: Слова Зеленского о переговорах не стоит воспринимать всерьёз

В США учения России и Китая вызывают большое беспокойство
#сша
#эксперт
#радио
#учения
#данные
#аэс
#сотрудники
#политолог
#чиновники
#оон
#магатэ
#захарова
#рф
#украина
#сво
#война
#россия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ оценили возможность переговоров с Киевом после атаки ВСУ под Курском
Посол Мирошник: своими действиями Киев поставил переговоры с РФ на долгую паузу
14 августа 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Своими террористическими действиями Киев поставил переговоры с Москвой на долгосрочную паузу. Об этом сообщает российский посол Родион Мирошник на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Ранее генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что боевики ВСУ хотели взять к 11 августа Курскую АЭС и начать диалог с Россией, чтобы предъявить ультиматум. Планы Киева провалены.

Бои в приграничье Курской области продолжаются с 6 августа. По оценке экспертов и ООН, киевский режим только напрягает обстановку.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Тогда Москва приняла решение помочь руководству Донецкой и Луганской народных республик в противостоянии агрессии со стороны Киева.

Читайте также:

Алаудинов раскрыл недавний провал ВСУ в Курской области

Командир «Ахмата» доложил о текущей ситуации в Курской области

Друг напавшего на Курскую область Ишкулова рассказал о нем подробности
#россия
#украина
#новости
#переговоры
#война
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Росмолодёжи
14 августа 2024, 11:35

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. Это было сделано по её личной просьбе.
Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром сегодня, 14 августа, и размещено на сайте официального опубликования правовой информации. Временное исполнение обязанностей главы Росмолодёжи возложено на статс-секретаря, заместителя руководителя Агентства Дениса Ашурова.

Разуваева рассказала, что пойти на этот шаг её вынудили личные семейные обстоятельства, которым она сейчас должна посвятить большую часть времени.

Ксения Разуваева возглавляла Росмолодёжь с июня 2021 года. До этого она руководила департаментом молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам.

Читайте также:

Стартовал приём заявок на Всероссийскую премию «Время молодых»

Росмолодёжь начинает принимать заявки на грантовый конкурс

Мишустин высказался о выполнении новых нацпроектов в условиях западного давления
#премьер-министр
#проект
#молодёжь
#глава
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бизнесмен Дотком задал Байдену вопрос после его слов о Путине и Украине
14 августа 2024, 11:18

Фото: istockphoto/Diy13

Немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком задал президенту США Джозефу Байдену неудобный вопрос. Он напомнил, что американский лидер не раз заявлял, что Путин проиграл войну на Украине.
Предприниматель из ФРГ в своей социальной сети X прокомментировал статью в New York Times, заголовок которой утверждает, что победа находится в руках президента России.

«Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну», — написал Дотком.

Ранее американский президент неоднократно делал безосновательные заявления о приближающемся поражении России. Например, в июле на саммите НАТО в Вашингтоне он заявил, что Россия проигрывает в украинском конфликте.

В публикации New York Times предложения Владимира Путина по мирному урегулированию названы наиболее реалистичными. Авторы материала указывают, что победа в конфликте находится в пределах досягаемости российского лидера вне зависимости от того, кто станет новым президентом США.

Читайте также:

В США сочли предложения Путина по Украине наиболее реалистичными

Трамп заявил, что надеется на восстановление отношений с Путиным в случае переизбрания

Байден хочет начать переговоры по Украине до выборов
#сша
#россия
#победа
#президент
#предприниматель
#нато
#путин
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США учения России и Китая вызывают большое беспокойство
NYT: в Вашингтоне совместные учения России и Китая вызывают большое беспокойство
14 августа 2024, 10:06

Фото: iStock/Ruma Aktar

В Соединенных Штатах Америки совместные учения России и Китая вызывают большое беспокойство. Об этом информирует New York Times.
«Их растущее военное взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне», — отмечается в материале.

В статье указано, что стратегия Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Пекина и Москвы в военной сфере. Сообщается, что стратегическое партнерство Китая и Российской Федерации создаст действенный противовес проамериканским блокам в АТР.

Россия и Китай провели военные учения в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Во время них было выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по различным целям.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай его боялись. По словам политика, когда он был президентом Соединенных Штатов, то страна была самой жестокой и уважаемой. Трамп добавил, что в тот период вокруг был мир, однако сейчас «все вокруг нас взрывается».

До этого сообщалось, что Россия и Китай из-за санкционных ограничений США могут начать использовать схемы бартерной торговли. Первые де сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью.

Читайте также:

Стало известно, как США могут победить Китай

Командующий китайскими ВМС прибыл в Россию для участия в военно-морском параде

Кризис на Украине не должен портить отношения США и Китая, заявил посол Се Фэн
#сша
#россия
#военные
#учения
#китай
#сотрудничество
#сделки
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вулин: Путин популярен на Западе из-за приверженности традиционным ценностям
14 августа 2024, 09:34

Фото: istockphoto/macky_ch

Популярность президента РФ Владимира Путина в странах Западной Европы объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
В разговоре с РИА Новости политик подчеркнул, что популярность Путина и России на Западе объясняется вовсе не тем, что вдруг появились миллионы немцев, которые полюбили русских. По словам Вулина, никогда они их не любили и не полюбят — достаточно вспомнить Первую и Вторую мировые войны.

Сербский политик считает, что люди в Европе видят в России ценности, которые близки им самим, которые они поддерживают. Люди хотят жить со своим Богом, своей нацией и семьёй. А правящая верхушка навязывает им общество, в котором всего этого нет.

Читайте также:

Вице-премьер Сербии Вулин: атмосфера в Европе напоминает канун Первой мировой

Вице-премьер Сербии предрёк Вучичу судьбу экс-президента Милошевича, умершего в Гааге

Имеем право выбирать друзей: в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза
#ценности
#общество
#люди
#новости
#европа
#россия
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф