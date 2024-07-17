Джабаров осудил слова Дуды об угрозе НАТО со стороны РФ

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление лидера Польши Анджея Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО.
Он подчеркнул, что России не несёт угрозы ни одной из стран блока НАТО.
А депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что такими заявлениями Дуда намеренно разжигает конфликты и накаляет обстановку на мировой арене.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не разделяют польские прогнозы о том, что после победы РФ на Украине случится столкновение Москвы и Североатлантического альянса.
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«Наш президент неоднократно говорил: мы никакой стране НАТО не угрожаем. США пытаются сейчас наоборот на Европу часть финансового бремени перенести по расходам на Украину. И в случае победы Трампа, я думаю, так оно и будет. Вот поэтому они и пытаются до окончания каденции Байдена таким образом запастись дополнительным финансированием», — пояснил в беседе с RT Джабаров.
А депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что такими заявлениями Дуда намеренно разжигает конфликты и накаляет обстановку на мировой арене.
«Запад не слышит и не собирается устранять первопричины конфликта. А Дуда разжигает пожар третьей мировой и занимается намеренной эскалацией. Россия не угрожает ни одной из стран Североатлантического блока, что даже не так давно признал генсек НАТО Столтенберг. Но Дуда упорно продолжает зомбировать европейцев и нагнетать фобии», — приводят argumenti.ru сообщение Слуцкого в его Telegram-канале.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не разделяют польские прогнозы о том, что после победы РФ на Украине случится столкновение Москвы и Североатлантического альянса.
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Мелисса Тимофеева