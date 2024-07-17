В Сингапуре заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта мирным путём.
«Зеленский не заинтересован в дипломатическом решении конфликта, о чём он открыто заявляет. Об этом он говорил и на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре», — отметил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь.
Говоря об угрозах безопасности, Хэнь упомянул конфликт в Секторе Газа. Он отметил, что «возмездие со стороны армии обороны Израиля болезненно для всех нас». Также он добавил, что мир вряд ли сможет позволить себе третий театр военных действий в Азии.
Президент РФ Владимир Путин предложил признать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как регионы России, а также закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Срок полномочий Зеленского истек.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент не отвергает возможность переговоров с Украиной, так как в стране есть и другие легитимные органы власти. Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и отверг мирные предложения Москвы.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент не отвергает возможность переговоров с Украиной, так как в стране есть и другие легитимные органы власти. Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и отверг мирные предложения Москвы.
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