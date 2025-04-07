Джей Ди Вэнс отметил в Белом доме 10-летие отказа мамы от спиртного

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Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил на своей странице в соцсети X, что отметил 10-летие отказа своей мамы от спиртного прямо в Белом доме.
«В этом году исполняется 10 лет трезвости моей мамы, и я благодарен, что мы смогли отпраздновать это в Белом доме с нашей семьей. Мама, я так горжусь тобой», — отметил Джей Ди Вэнс.
Политик написал мемуары под названием «Элегия хиллбилли». В них он рассказал о своем бедном детстве и социально-экономических проблемах американской глубинки.
Вэнс признавался, что его мама страдала от наркотической зависимости, из-за чего им в основном занималась бабушка, которая «любила Господа» и владела 19 пистолетами. Книга стала бестселлером по версии New York Times.
В марте выяснилось, что теща Вэнса продвигает политику разнообразия, равенства и инклюзивности, против которой выступает ее зять. Вице-президент Соединеннных Штатов Америки обращал внимание, что, несмотря на это, любит свою тещу и смиряется с разными мнениями родных.
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Ольга Енгалычева