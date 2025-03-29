Bloomberg: Москва застала США врасплох насчет вопроса санкций и Черного моря

Фото: iStock/vchal
Москва застала врасплох США требованием снять санкции с ряда российских банков в рамках «Черноморской инициативы». Об этом пишет Bloomberg.
«Кремль, похоже, застал Белый дом врасплох, заявив, что его участие зависит от снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, участвующих во внешней торговле продовольствием и удобрениями. Это включало в себя повторное подключение к SWIFT», — говорится в сообщении.
Таким образом подключение России к SWIFT становится одним из ключевых факторов в процессе прекращения огня в Черном море. К тому же это касается и снятия санкций с ряда банков, которые участвуют в международной торговле в области сельского хозяйства.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Черноморская инициатива» практически готова. В случае достижения соглашения, Штаты перейдут к следующему этапу урегулирования конфликта.
Читайте также:
Стало известно, почему Евросоюз не намерен отменять санкции против РФ
Стала известна причина, почему затянулись переговоры по Украине
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине
Иван Мусатов