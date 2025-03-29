Bloomberg: Путин проверяет готовность Трампа ослабить санкций против РФ

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин проверяет готовность американского коллеги Дональда Трампа увеличить давление на ЕС и ослабить санкции против РФ. Об этом пишет Bloomberg.
«Целью... было сначала посмотреть, примет ли Трамп эту идею, а затем сможет ли он привлечь к ней Европейский союз... Президент России Владимир Путин проверяет, о чем можно договориться с Трампом, и успех со SWIFT может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом», — заявляет агентство.
В сообщении говорится о требовании Кремля вновь подключить к системе SWIFT ряд банков в рамках «Черноморской инициативы». Таким образом Владимир Путин проверяет Трампа, что в дальнейшем может привести к полному постепенному ослаблению антироссийский санкций.
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Иван Мусатов