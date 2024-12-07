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В Сирии боевики заняли ряд населенных пунктов и военных объектов в сельской местности провинции Хомс. В том числе джихадисты захватили легендарную Пальмиру, быстро достигнув окраин города.
Знаменитый объект всемирного культурного наследия — живописные развалины с обложки советского учебника — уже находятся под контролем террористов, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Причём произошло это не без участия США. Отмечается, что аэродром Эт-Тияс (он же — американская авиабаза Т4) находится между Пальмирой и Хомсом.
Пальмира — один из богатейших городов поздней античности (обычно ограничиваемый III–VI веками н. э.), расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, в мухафазе Хомс между Дамаском и Евфратом, в 240 километрах к северо-востоку от первого и в 140 километрах от второго.
Город Пальмиру основал царь Митанни Кирта I в 1500 году до нашей эры как защитную крепость от арамейских набегов. Возник как перевалочный пункт для караванов, пересекавших Сирийскую пустыню.
В настоящее время на месте Пальмиры — сирийская деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
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Пальмира — один из богатейших городов поздней античности (обычно ограничиваемый III–VI веками н. э.), расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, в мухафазе Хомс между Дамаском и Евфратом, в 240 километрах к северо-востоку от первого и в 140 километрах от второго.
Город Пальмиру основал царь Митанни Кирта I в 1500 году до нашей эры как защитную крепость от арамейских набегов. Возник как перевалочный пункт для караванов, пересекавших Сирийскую пустыню.
В настоящее время на месте Пальмиры — сирийская деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
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Александр Бойцов