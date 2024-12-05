«Хезболлах» поддержит Сирию в борьбе с террористами

Санкции Украины против Грузии носят символический характер, главное «поле боя» в этой ситуации — политика и имидж. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов. По его мнению, ответные меры Тбилиси могут такого же рода, объемы торговли между странами не изменятся.