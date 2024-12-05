«Хезболлах» поддержит Сирию в борьбе с террористами

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В борьбе с террористами сирийскую армию поддержит шиитская группировка «Хезболлах», заявил генсек движения Наим Касем. Он считает, что за террором кроются силы Запада во главе с Вашингтоном.
«Мы встанем на сторону Сирии, чтобы противостоять этой террористической агрессии», — пояснил Касем.Ранее сирийские военные заявляли о скором контрнаступлении. Они отмечали, что отражение террористической атаки идет решительно и успешно, а скоро будет контратака, чтобы восстановить территориальный контроль.
В конце ноября террористы напали на Алеппо и Идлиб. Президент Башар Асад отмечал, что Сирия уничтожит противника при содействии со стороны союзных сил.
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