Ирак и Иран договорились о координации действий вместе с Сирией

Фото: istockphoto/Roman Novitskii
Сирия, Иран и Ирак договорились о координации действий для готовности к дальнейшим событиям в Сирии, гласит заявление по итогам встречи руководителей МИД в Багдаде.
«Достигнута договоренность о продолжении консультаций и координации между тремя странами, чтобы отслеживать развитие событий в Сирии и быть готовыми к любому развитию событий в предстоящие дни», — отмечено в итоговом документе.
Министры договорились постоянно консультироваться и сотрудничать, чтобы устранить возможность эскалации в регионе.
Ранее стало известно, что шиитская группировка «Хезболлах» поддержит Сирию в борьбе с терроризмом.
Боевики атаковали Алеппо и Идлиб в конце ноября. Глава Сирии Башар Асад отмечал, что страна справится при поддержке союзников.
Читайте также:
Армия Сирии объявила о скором контрнаступлении
Военная база США на востоке Сирии подверглась обстрелу ракетами
Лаврентьев: разведчиков Украины в Сирии уничтожат как пособников террористов
Никита Кротов