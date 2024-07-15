Джилл Байден поговорила по телефону с женой Трампа Меланией

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Первая леди США Джилл Байден поговорила по телефону с женой экс-президента США Дональда Трампа Меланией. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Покушение на Трампа было совершено в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний житель штата, спрятавшись на крыше здания в 100 метрах от сцены, произвёл несколько выстрелов, попав в ухо экс-главы государства. Трампа экстренно доставили в больницу. Стрелка ликвидировали. ФБР расследует это дело как покушение на убийство.
Трамп после покушения заявил, что не будет менять свои планы и посетит в понедельник съезд Республиканской партии в штате Вирджиния, куда он прибыл в воскресенье вечером.
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Анастасия Чинкова