Демократы обсуждают смену тактики Байдена в отношении Трампа после покушения

Фото: iStock/lucky-photographer
Представители Демократической партии США обсуждают смену предвыборной тактики президента Джо Байдена в отношении его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа (республиканец) после покушения на него. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что штаб Байдена совместно с демократами в воскресенье старались определить, как скорректировать свои дальнейшие планы. Ведутся дискуссии о том, как выверять критику в адрес Трампа так, чтобы акцент делался на политических разногласиях, а не на личных нападках.
Один высокопоставленный демократ сообщил, что в партии есть сомнения касаемо уместности словесных нападок на Трампа на этой неделе после произошедшего.
Читайте также:
Штаб Байдена приостановит показ агитационных роликов после покушения на Трампа
Байден молится о выздоровлении раненого при покушении Трампа
Байден поговорил с Трампом после стрельбы на митинге
Анастасия Чинкова