Демократы обсуждают смену тактики Байдена в отношении Трампа после покушения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2025 году будет участвовать в выборах главы государства, при этом власти примут меры, чтобы они не были безальтернативными. Об этом экс-глава ЦИК страны Лидия Ермошина, занимавшая пост в 1996-2001 годах, заявила в эфире телеканала СТВ.