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Демократы обсуждают смену тактики Байдена в отношении Трампа после покушения

15 июля 2024, 00:43
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Представители Демократической партии США обсуждают смену предвыборной тактики президента Джо Байдена в отношении его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа (республиканец) после покушения на него. Об этом сообщает телеканал CNN.


Отмечается, что штаб Байдена совместно с демократами в воскресенье старались определить, как скорректировать свои дальнейшие планы. Ведутся дискуссии о том, как выверять критику в адрес Трампа так, чтобы акцент делался на политических разногласиях, а не на личных нападках.

Один высокопоставленный демократ сообщил, что в партии есть сомнения касаемо уместности словесных нападок на Трампа на этой неделе после произошедшего.

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#дональд трамп
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#президент
#кандидаты
«Если его не убьют»: Медведев заявил о победе Трампа в предвыборной гонке
Медведев заявил, что Трамп уже победил в предвыборной гонке, если его не убьют
15 июля 2024, 01:06

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп «уже победил» в предвыборной гонке после покушения, «если его не убьют». Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, опубликовав пост в соцсети Х.
В субботу произошло покушение на Трампа во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний Томас Мэтью Крукс, проживающий в штате, прятался на крыше здания, находящегося в 100 метрах от сцены. Он произвёл несколько выстрелов, попав в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали, а политика экстренно доставили в больницу. В настоящее время он чувствует себя хорошо и готов посетить съезд Республиканской партии, который состоится в понедельник.

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#дональд трамп
#выборы
#сша
#дмитрий медведев
#покушение
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Лукашенко примет участие в выборах в 2025 году, заявила экс-глава ЦИК Белоруссии
14 июля 2024, 23:51

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2025 году будет участвовать в выборах главы государства, при этом власти примут меры, чтобы они не были безальтернативными. Об этом экс-глава ЦИК страны Лидия Ермошина, занимавшая пост в 1996-2001 годах, заявила в эфире телеканала СТВ.
Она подчеркнула, что Лукашенко как ответственный человек «не бросит народ и страну в беде». Также она добавила, что президент понимает, что в настоящее время нет других достойных кандидатов.

В связи с этим Ермошина выразила надежду на то, что Лукашенко примет участие в выборах главы государства.

Кроме того, экс-председатель ЦИК добавила, что на предстоящих выборах не будет «оголтелой оппозиции», но не исключены кандидаты, которые, однако, не дойдут до кандидатства.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#выборы
#президент
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Украина исподтишка заблокировала поездку Порошенко в США
«Европейская солидарность»: Киев исподтишка заблокировал визит Порошенко в США
14 июля 2024, 23:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко, обвинила киевские власти в срыве поездки их делегации в США.
Днём ранее издание «Страна», ссылаясь на депутата Верховной Рады Софию Федину сообщило, что Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США.

В партии политика сообщили, что власти Украины исподтишка заблокировали поездку делегации во главе с Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки.

Отмечается, что руководство Рады несколько месяцев назад получило приглашение на конвент, однако за это время так и не предоставило делегации «Европейской солидарности» разрешения на выезд.

Такой срыв визита, подчеркнули в партии, указывает на наличие проблем с демократией на Украине.

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#украина
#партия
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Трамп отправится на съезд республиканцев в Милуоки несмотря на покушение
14 июля 2024, 22:21

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не станет менять свой график несмотря на покушение, и отправится на съезд республиканцев в Милуоки, штат Висконсин. Об этом кандидат написал в своей соцсети Truth Social.
«После вчерашних ужасных событий я планировал перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня, но решил, что не могу позволить «стрелку» или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим», — написал политик.
Трамп отметил, что вылетит в Милуоки в ближайшие два часа – в 15:30 (23:30 по мск).

Съезд республиканцев, на котором партия объявит Дональда Трампа своим кандидатом в президенты, пройдет в Висконсине 15-18 июля.

Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвел выстрел в Трампа, когда когда тот рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».

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«Рассвет настал»: жена Трампа выступила с призывом к американцам
Мелания Трамп призвала американцев объединиться после покушения на супруга
14 июля 2024, 21:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

С призывом к американцам объединиться выступила жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания. Об этом она написала в социальных сетях.
«Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас», — говорится в публикации.

Также Мелания Трамп попросила соотечественников быть выше ненависти, злобы и «простодушных идей».

«Я думаю о вас, дорогие американцы», — заключила экс-первая леди государства.

В Трампа стреляли во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. После стрельбы политик схватился за ухо. Стрелка ликвидировали, им оказался некий Томас Крукс. Позже выяснилось, что винтовку приобрел его отец.

Известно, что в результате инцидента погиб 50-летний мужчина.

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#мир
#сша
#дональд трамп
#покушение
#выборы
#митинг
#стрельба
#новости
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ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС после удара по Хан-Юнису
14 июля 2024, 18:49

Фото: iStock/:zabelin

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Рафиа Салама в результате удара ВВС по Хан-Юнису в секторе Газа. Об этом со ссылкой на армию Израиля сообщает ТАСС. Салама был одним из организаторов резни 7 октября, говорится в сообщении.
«Вчера, основываясь на разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, ВВС Израиля атаковали и ликвидировали в районе Хан-Юниса командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саламу. Салама был одним из ближайших соратников Мухаммеда ад-Дейфа, командующего военным крылом ХАМАС, и был одним из организаторов резни 7 октября», – заявляет пресс-служба армии Израиля.
По данным ЦАХАЛ, Салама состоял в ХАМАС с начала 1990 годов и работал под руководством Мухаммеда Синвара –брата лидера движения в секторе Газа Яхьи Синвара, участвовал в похищении израильского военного Гилада Шалита, принимал участие в боевых действиях во время израильских операций «Нерушимая скала» 2014 года и «Страж стен» 2021 года.

«Ликвидация Саламы существенно ограничивает военный потенциал ХАМАС», – резюмировали в израильской армии.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооруженные отряды радикального палестинского движения ХАМАС. Целями, по его словам, являются полное уничтожение палестинского движения и обеспечение безопасности для жителей Израиля.

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#операция
#министр
#служба
#израиль
#палестина
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В Совфеде не исключили начала мировой войны после покушения на Трампа
Сенатор Климов не исключил начала мировой войны после покушения на Трампа
14 июля 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов после покушения на Дональда Трампа не исключил начала новой мировой войны. Об этом сообщает «Парламентская газета».
По словам сенатора, стратегических изменений в американской политике ждать не стоит, однако набор случайностей способен сработать в сторону возникновения мировой войны. Климов подчеркнул, что в условиях нынешнего политического обострения, вызванного покушением на Дональда Трампа, возрастает вероятность «необдуманных шагов» со стороны обладателей реальных рычагов власти в мире.

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#сша
#политика
#война
#покушение
#дональд трамп
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Валентина Матвиенко: Германия не имеет права размещать у себя ракеты США
14 июля 2024, 18:26

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

У Германии нет права на размещение на своей территории дальнобойных ракет США, что зафиксировано в документах послевоенного времени. Такое заявление сделала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», — прокомментировала Матвиенко.

Она надеется, что этого не случится, ведь Россия, по словам председателя Совфеда, ответит жестко и адекватно.

Матвиенко резюмировала, что США и коллективный Запад хотят сохранить свою гегемонию, запугивая, наводя страх с помощью направления оружия во все горячие точки. Кроме того, геополитические противники организовывают цветные революции и свергают режимы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон будет размещать на территории Германии новые средства огневого поражения в 2026 году.

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#мир
#германия
#сша
#ракетная опасность
#новости
#совет федерации
#валентина матвиенко
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«Мы все еще живы»: на Западе благодарят Путина
Дотком порекомендовал благодарить Путина за разумный ответ на провокации Штатов
14 июля 2024, 17:41

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину, а также председателю КНР Си Цзиньпину за разумный ответ на провокации со стороны Соединенных Штатов. Так считает предприниматель и бывший хозяин крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Бизнесмен выразил мнение в социальных сетях.
«У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы. Будем надеяться, что мы сможем дожить до ноября без ядерной войны», — написал Дотком.

Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. За кресло хозяина Белого дома сразятся действующий президент Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп.

Что касается последнего, в мире активно обсуждается покушение, произошедшее в Пенсильвании.

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