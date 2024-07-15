Байден выступил перед нацией после покушения на Трампа

Фото: РИА Новости/Стрингер
Политическим страстям в США «пора утихнуть», а насилие не должно становиться нормой, поскольку ему не место в стране. Такие заявления сделал американский президент Джо Байден в ходе специального обращения к нации, в связи с покушением на Дональда Трампа.
Он подчеркнул, что в Америке нет места для насилия, каким бы оно ни было, поэтому американцы не должны позволять, чтобы оно становилось нормой.
По словам Байдена, в преддверии выборов политические страсти в стране довольно сильно накалились, поэтому им пора остыть. И ответственность за это лежит на каждом гражданине.
Глава государства признал, что между ним и Трампом существуют разногласия, а ставки на выборах крайне высоки, что неизбежно при демократии. Однако политика не должна становиться полем боя.
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По словам Байдена, в преддверии выборов политические страсти в стране довольно сильно накалились, поэтому им пора остыть. И ответственность за это лежит на каждом гражданине.
Глава государства признал, что между ним и Трампом существуют разногласия, а ставки на выборах крайне высоки, что неизбежно при демократии. Однако политика не должна становиться полем боя.
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Анастасия Чинкова