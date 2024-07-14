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«Рассвет настал»: жена Трампа выступила с призывом к американцам

Мелания Трамп призвала американцев объединиться после покушения на супруга
14 июля 2024, 21:21
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

С призывом к американцам объединиться выступила жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания. Об этом она написала в социальных сетях.
«Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас», — говорится в публикации.

Также Мелания Трамп попросила соотечественников быть выше ненависти, злобы и «простодушных идей».



«Я думаю о вас, дорогие американцы», — заключила экс-первая леди государства.

В Трампа стреляли во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. После стрельбы политик схватился за ухо. Стрелка ликвидировали, им оказался некий Томас Крукс. Позже выяснилось, что винтовку приобрел его отец.

Известно, что в результате инцидента погиб 50-летний мужчина.

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#новости
ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС после удара по Хан-Юнису
14 июля 2024, 18:49

Фото: iStock/:zabelin

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Рафиа Салама в результате удара ВВС по Хан-Юнису в секторе Газа. Об этом со ссылкой на армию Израиля сообщает ТАСС. Салама был одним из организаторов резни 7 октября, говорится в сообщении.
«Вчера, основываясь на разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, ВВС Израиля атаковали и ликвидировали в районе Хан-Юниса командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саламу. Салама был одним из ближайших соратников Мухаммеда ад-Дейфа, командующего военным крылом ХАМАС, и был одним из организаторов резни 7 октября», – заявляет пресс-служба армии Израиля.
По данным ЦАХАЛ, Салама состоял в ХАМАС с начала 1990 годов и работал под руководством Мухаммеда Синвара –брата лидера движения в секторе Газа Яхьи Синвара, участвовал в похищении израильского военного Гилада Шалита, принимал участие в боевых действиях во время израильских операций «Нерушимая скала» 2014 года и «Страж стен» 2021 года.

«Ликвидация Саламы существенно ограничивает военный потенциал ХАМАС», – резюмировали в израильской армии.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооруженные отряды радикального палестинского движения ХАМАС. Целями, по его словам, являются полное уничтожение палестинского движения и обеспечение безопасности для жителей Израиля.

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#операция
#министр
#служба
#израиль
#палестина
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В Совфеде не исключили начала мировой войны после покушения на Трампа
Сенатор Климов не исключил начала мировой войны после покушения на Трампа
14 июля 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов после покушения на Дональда Трампа не исключил начала новой мировой войны. Об этом сообщает «Парламентская газета».
По словам сенатора, стратегических изменений в американской политике ждать не стоит, однако набор случайностей способен сработать в сторону возникновения мировой войны. Климов подчеркнул, что в условиях нынешнего политического обострения, вызванного покушением на Дональда Трампа, возрастает вероятность «необдуманных шагов» со стороны обладателей реальных рычагов власти в мире.

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#сша
#политика
#война
#покушение
#дональд трамп
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Валентина Матвиенко: Германия не имеет права размещать у себя ракеты США
14 июля 2024, 18:26

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

У Германии нет права на размещение на своей территории дальнобойных ракет США, что зафиксировано в документах послевоенного времени. Такое заявление сделала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», — прокомментировала Матвиенко.

Она надеется, что этого не случится, ведь Россия, по словам председателя Совфеда, ответит жестко и адекватно.

Матвиенко резюмировала, что США и коллективный Запад хотят сохранить свою гегемонию, запугивая, наводя страх с помощью направления оружия во все горячие точки. Кроме того, геополитические противники организовывают цветные революции и свергают режимы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон будет размещать на территории Германии новые средства огневого поражения в 2026 году.

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#мир
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#сша
#ракетная опасность
#новости
#совет федерации
#валентина матвиенко
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«Мы все еще живы»: на Западе благодарят Путина
Дотком порекомендовал благодарить Путина за разумный ответ на провокации Штатов
14 июля 2024, 17:41

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину, а также председателю КНР Си Цзиньпину за разумный ответ на провокации со стороны Соединенных Штатов. Так считает предприниматель и бывший хозяин крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Бизнесмен выразил мнение в социальных сетях.
«У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы. Будем надеяться, что мы сможем дожить до ноября без ядерной войны», — написал Дотком.

Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. За кресло хозяина Белого дома сразятся действующий президент Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп.

Что касается последнего, в мире активно обсуждается покушение, произошедшее в Пенсильвании.

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#мир
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#си цзиньпин
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Стало известно, когда начнутся мирные переговоры России и Украины
Сийярто: переговоры на Украине начнутся, когда США, ЕС и Китай выступят за мир
14 июля 2024, 17:06

Фото: iStock/Diy13

Мирные переговоры России и Украины начнутся, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за урегулирование конфликта. Такое заявление министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто приводит ТАСС. По словам политика, только три этих игрока на мировой арене могут добиться прекращения украинского конфликта.
Сийярто отметил, что Китай уже предложил свой мирный план, в то время как США заняты предвыборной борьбой, а Евросоюз не делает ничего кроме «копирования американской политики».

«Если бы два, а лучше все три основных игрока заняли миротворческую позицию, то появился бы шанс на то, что противоборствующие стороны, которые сейчас стремятся к активизации военных действий, также проявят готовность показать, что они сами движутся в сторону мира, а не эскалации», – заявил глава венгерского МИД.
Политик добавил, что именно ради этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с начала июля встретился с руководством России, Украины, США, Китая, Турции и с «бывшим, которого многие считают будущим, американским президентом» Дональдом Трампом. По его словам, Орбан сейчас единственный европейский политик, способный встретиться со всеми крупными лидерами за 10 дней.

«Президентские выборы в США могут оказать решающее влияние в этом отношении, поскольку они могут решить, будут ли Соединенные Штаты продолжать свою нынешнюю провоенную политику или же появится шанс на то, что политика в поддержку мира выйдет на первый план», – заключил Сийярто.
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#нато
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«Никак не восстановиться»: что потеряет Украина в ходе СВО
Джонсон: Украина потеряет доступ к Черному морю и значительную часть жителей
14 июля 2024, 16:57

Фото: istockphoto/sandsun

Киев лишится доступа в Черное море, а также потеряет значительную часть жителей в ходе украинского конфликта. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они будут, я думаю, отрезаны от Черного моря, потеряют выход к морю, а численность населения будет ниже 20 миллионов, возможно, около 15 миллионов. И как после этого восстанавливаться? Никак», — сказал бывший силовик.

Джонсон добавил, что киевский режим ждет весьма блеклое будущее, ведь страну полностью разорят, когда союзники с Запада потребуют вернуть все долги за оказанную ими поддержку.

Российские власти заявляли, что поставки оружия Украине никак не решают конфликт, а только затягивают его. Отмечалось, что такие грузы станут законной целью для ВС РФ.

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#новости
#чёрное море
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Захарова сыронизировала о покушении на Трампа: «Угроза внутри»
Захарова заявила что демократию США довели до суицидального состояния
14 июля 2024, 15:32

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Американскую демократию довели либерализмом до суицидального состояния. Такое заявление сделала российский дипломат Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала заявления прессы США о том, что покушение на политика Дональда Трампа является «угрозой американской демократии».
«Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время встречи с избирателями в Пенсильвании. На митинге произошел выстрел, после которого кандидат в президенты США схватился за ухо. Стрелок ликвидирован, инцидент расследуется.

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#мария захарова
#дональд трамп
#покушение
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Звонок Белоусова вверг США в панику: Пентагон испугался мести за Севастополь и запретил Киеву удары по РФ
Нельзя бить куда угодно: США запретили Киеву удары по территории РФ
14 июля 2024, 14:56

Фото: Официальный сайт Кремля

12 июля состоялся второй телефонный разговор главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и его американского коллеги Ллойда Остина. Об этом сообщили как в российском оборонном ведомстве, так и в Пентагоне.
Спустя пару дней после разговора Соединённые Штаты выступили с решительным запретом для Киева. Ранее западные лидеры обсуждали возможность разрешить ВСУ бить оружием НАТО по территории РФ, однако 14 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что «бить куда угодно» Киеву не разрешат.

Как связаны телефонный разговор министров и запрет союзников Украины на удары по РФ, разбирается редакция «Радио 1».

США не выгоден конфликт с Россией


Впервые Белоусов и Остин созвонились в конце июня 2024 года по инициативе США. Как указал пророссийский политик из Украины Олег Царёв, поводов для разговора было несколько:

  1. Российский МиГ-31 «отогнал» стратегический БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk, ведущий наблюдение за российской территорией, подальше от берегов Крыма, после чего американский беспилотник вернулся на базу на Сицилии;
  2. В Сирии беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ, российский летчик своевременно предотвратил столкновение;
  3. Были зафиксированы девять случаев нарушения так называемых протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами американских БПЛА

Пытаясь избежать потенциального конфликта с Россией, Ллойд принял решение поговорить с Белоусовым.

Предположительно, в ходе первого созвона главы оборонных ведомств договорились о контрольном звонке, который и произошёл 12 июля. На этот раз, как подтвердили обе стороны, Белоусов позвонил Ллойду. Царёв предполагает, что этот шаг быть предпринят для демонстрации того, что страны одинаково заинтересованы в общении и переговорах. К тому же, на повестке стояли резонансные обсуждения Запада о разрешении Киеву бить натовским оружием по территориям РФ. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что при таком раскладе действия США не останутся без ответа России.

Итоги телефонных переговоров Белоусова и Ллойда


После первого разговора глав Минобороны РФ и Пентагона американские беспилотники перестали кружить на Черноморским побережьем России, удары по региону ракетами ATACMS также резко прекратились.

Когда Белоусов и Остин побеседовали во второй раз — США выступили с заявлением о запрете для киевского режима на удары западным оружием по территориям Российской Федерации. Чтобы сохранить лицо, пресс-секретарю Пентагона Сабрине Сингх даже пришлось выступить с таким заявлением:

«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов в пределах России», — сказала Сингх, намекая, что позиция США может измениться в будущем.

Президент США Джозеф Байден неоднократно отмечал, что не видит причин для разрешения на прямые удары по российским территориям.

В США испугались мести за атаку на Севастополь


Днём 23 июня ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по севастопольскому пляжу. Силам ПВО удалось сбить четыре ракеты из пяти. Заряженная кассетными боеприпасами ракета рухнула на городской пляж. Осколки снаряда упали в прибрежной зоне, в том числе в районах Учкуевки и Любимовки — популярных местах отдыха, где пляжи были полны людей. Погибли трое детей и два взрослых, более 120 человек получили ранения.

Появились последние данные по пострадавшим и погибшим при атаке ВСУ на пляж в Севастополе
Появились последние данные по пострадавшим и погибшим при атаке ВСУ на пляж в Севастополе

Стоит отметить, что Киев не мог запустить ракету по Севастополю без помощи США, поскольку боеголовки невозможно было поднять в воздух без секретных кодов США. Кроме того, наведение ATACMS также осуществляется с американских спутников.

После кровавой расправы над мирными жителями в России начали раздаваться призывы об ответе Соединённым Штатам.

«Когда США обстреляли пляж в Севастополе, в России стали раздаваться призывы, что надо их сильно ударить в ответ. В МИД вызвали американского посла, она убежала от наших дипломатов в свое посольство. А потом вдруг Ллойд Остин позвонил Андрею Белоусову, хотя они уже год не общались. То есть в Америке началась паника. Они поняли, что немного перегнули», — заявил военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник в беседе с ukraina.ru.

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Песков рассказал о рассекреченных документах по переговорам с НАТО в 90-е
Песков рассказал о чтении записей разговоров Ельцина и Клинтона об альянсе НАТО
14 июля 2024, 14:31

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Рассекреченные архивы о переговорах в 90-е годы руководства РФ с НАТО читал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
«Да, я читал, действительно читал. И я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил (президент РФ Владимир) Путин — что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», — прокомментировал Песков.

До этого Архив американской нацбезопасности, основанный журналистами в 1985 году, обнародовал новую партию рассекреченных данных, которые связаны с отношениями между Россией, НАТО и США.

Ранее Песков сообщал, что итоги саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне — угрожающие для РФ.

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