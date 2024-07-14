«Рассвет настал»: жена Трампа выступила с призывом к американцам

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С призывом к американцам объединиться выступила жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания. Об этом она написала в социальных сетях.
«Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас», — говорится в публикации.
Также Мелания Трамп попросила соотечественников быть выше ненависти, злобы и «простодушных идей».
«Я думаю о вас, дорогие американцы», — заключила экс-первая леди государства.
В Трампа стреляли во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. После стрельбы политик схватился за ухо. Стрелка ликвидировали, им оказался некий Томас Крукс. Позже выяснилось, что винтовку приобрел его отец.
Известно, что в результате инцидента погиб 50-летний мужчина.
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Никита Кротов