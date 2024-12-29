Брак с разведчиком, измены и сын от Лещенко: тайны бурной личной жизни Валентины Толкуновой

Валентина Толкунова (Фото: кадр из видеоклипа «Я не могу иначе»)
Первые чувства к Юрию Саульскому переросли для певицы Валентины Толкуновой в крепкую любовь, которой суждено было разрушиться из-за его увлечения актрисой. Последующий брак Толкуновой также оказался неудачным.
О том, почему как сложилась судьба знаменитой советской и российской певицы и какой загадочный роман был в ее жизни, расскажет редакция «Радио 1».
Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире в семье советских рабочих, трудившихся на железной дороге в Забайкалье. Спустя некоторое время семья перебралась в Москву. Детство Валентины прошло в районе Ховрино, сначала в бараке, а потом в доме железнодорожников рядом со станцией. В доме родителей всегда звучала музыка: пластинки с песнями в исполнении Леонида Утёсова, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой. Девочка выучила многие песни любимых исполнителей.
В 10 лет она прошла конкурсный отбор и была принята в хор Центрального дома культуры железнодорожников. После окончания школы Валентина поступила в Московский институт культуры на факультет дирижёрско-хорового искусства, после чего продолжила обучение в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. В 19 лет Толкунова присоединилась к ансамблю ВИО-66 под руководством Юрия Саульского. Этот коллектив был одним из самых известных джазовых составов в Советском Союзе. В течение жизни Валентина часто сталкивалась с несправедливыми стереотипами о своей «деревенскости».
По ее словам, она никогда не разбиралась в деревенской жизни.
Во время работы в ансамбле между 20-летней Валентиной и 38-летним руководителем Юрием Саульским начались романтические отношения. Хиты Юрия, такие как «Черный кот», «Весенняя капель», «Лесенка», были на слуху у всей страны.
Их брак не заставил себя долго ждать. Саульский признавался, что вначале испытывал к Валентине искренние чувства. Валентина любила его всем сердцем, но вскоре ее чрезмерное обожание стало его раздражать. Юрий уважал талант певицы Толкуновой, однако как женщина она перестала его интересовать спустя всего 4 года брака. Более того, он стеснялся ее на светских мероприятиях.
С течением времени Саульский стал проявлять серьезный интерес к актрисе Валентине Аслановой, которая была полной противоположностью Толкуновой. Асланова отличалась яркой азербайджанской красотой, полная эмоций и страсти. Позже, уже будучи женатым, Юрий осознал, что в ней этих качеств оказалось слишком много.
Узнав об измене, Толкунова не устраивала скандалов. Она собрала вещи и уехала на дачу, где провела три месяца, и вернувшись, сообщила, что стала совершенно другим человеком. Валентина тяжело переживала и долгое время не могла простить бывшего мужа. Со временем они продолжили общение, так как Саульский, будучи человеком с миролюбивым характером, старался поддерживать дружеские отношения с теми, с кем его связывала жизнь.
Вскоре Толкунова покинула оркестр и некоторое время оставалась без работы. Она звонила композиторам, прося создать для неё что-либо. Первым, кто откликнулся, был композитор Владимир Шаинский. Его песня «Ах, Наташа!» в её исполнении быстро обрела популярность, за ней последовали и другие произведения. Иосиф Кобзон, услышав ее чистый голос, сразу же рекомендовал Валентину в Москонцерт.
С течением времени певица изменила свой сценический образ. Она становилась все более утонченной и женственной. Однако ее голос на протяжении всего времени оставался доминирующей чертой: мощный и мелодичный.
Через три года после разрыва с Юрием Саульским Валентина встретила новую любовь — дипломата Юрия Папорова, международного журналиста и члена Союза писателей. Они познакомились на её сольном выступлении в мексиканском посольстве, где он переводил её песни на испанский язык.
Папоров привлек певицу своим обаянием, веселым нравом и изысканным стилем. Разница в возрасте в 23 года Толкунову вовсе не смутила.
Папоров вскоре сделал ей предложение, и через два месяца после их знакомства они поженились. В 1977 году Валентина стала матерью. В 31 год она родила сына Николая. Когда мальчику исполнился год, Юрий отправился в многолетнюю командировку в Мексику. Спустя годы брат Толкуновой Сергей раскрыл тайну: Юрий был разведчиком.
Папоров предлагал Толкуновой оставить всё и уехать в Мексику с сыном. Однако Валентина ответила решительным отказом. Когда через 12 лет после расставания Папоров наконец вернулся в Москву, они жили вместе, но как брат и сестра, часто ночуя в разных квартирах.
О Толкуновой говорили, что у нее был роман лишь с одним мужчиной — Львом Лещенко. Но, по словам самой Валентины, все оказалось лишь веселыми слухами.
У Толкуновой в действительности был роман на стороне, но с другим человеком. В середине 1980-х, оставаясь одинокой, несмотря на то что формально муж еще был, Валентина связалась с ядерщиком Владимиром Барановым, который в 1996 году стал директором Курчатовского института. Их тайные отношения длились почти 20 лет. Оба были в браке, однако Толкунова нашла счастье в том, что чувствовала себя любимой. В 2005 году Баранов скончался после долгой болезни.
В 1992 году Толкуновой диагностировали рак, однако она смогла добиться стойкой ремиссии. В последние годы она не отменяла концерты, говоря, что нужна людям. Только однажды Валентина отказалась от поездок с выступлениями. Неожиданно болезнь вновь дала о себе знать, и ее состояние ухудшалось. Сперва певица списала это на усталость после длительного путешествия с сыном по Европе и решила поехать на гастроли в Белоруссию.
Однако в Могилёве, выступая на сцене, Толкунова потеряла сознание, и турне пришлось прекратить. В Москве ее срочно госпитализировали. Даже в таком состоянии Валентина не теряла надежду. 22 марта 2010 года Валентина Толкунова скончалась. Певица посвятила всю себя людям.
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Стереотипы о «деревенскости» и начало творческого пути Валентины Толкуновой
Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире в семье советских рабочих, трудившихся на железной дороге в Забайкалье. Спустя некоторое время семья перебралась в Москву. Детство Валентины прошло в районе Ховрино, сначала в бараке, а потом в доме железнодорожников рядом со станцией. В доме родителей всегда звучала музыка: пластинки с песнями в исполнении Леонида Утёсова, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой. Девочка выучила многие песни любимых исполнителей.
В 10 лет она прошла конкурсный отбор и была принята в хор Центрального дома культуры железнодорожников. После окончания школы Валентина поступила в Московский институт культуры на факультет дирижёрско-хорового искусства, после чего продолжила обучение в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. В 19 лет Толкунова присоединилась к ансамблю ВИО-66 под руководством Юрия Саульского. Этот коллектив был одним из самых известных джазовых составов в Советском Союзе. В течение жизни Валентина часто сталкивалась с несправедливыми стереотипами о своей «деревенскости».
По ее словам, она никогда не разбиралась в деревенской жизни.
«С малых лет я знала, что такое горячая вода и центральное отопление, у нас всегда была плита. Когда на даче я впервые увидела камин, даже не представляла, как его использовать», — вспоминала Толкунова.
Первый брак Толкуновой с Юрием Саульским
Во время работы в ансамбле между 20-летней Валентиной и 38-летним руководителем Юрием Саульским начались романтические отношения. Хиты Юрия, такие как «Черный кот», «Весенняя капель», «Лесенка», были на слуху у всей страны.
«Всем сразу было понятно, что это неравные отношения. Валя была очень юной и неопытной, а он — широко известным и признанным мастером. Юра стал для нее первым мужчиной, а она для него — одной из многих», — вспоминала Татьяна Карева, последняя жена Саульского.
Их брак не заставил себя долго ждать. Саульский признавался, что вначале испытывал к Валентине искренние чувства. Валентина любила его всем сердцем, но вскоре ее чрезмерное обожание стало его раздражать. Юрий уважал талант певицы Толкуновой, однако как женщина она перестала его интересовать спустя всего 4 года брака. Более того, он стеснялся ее на светских мероприятиях.
Увлечение актрисой и тяжелое расставание: как завершился брак Толкуновой и Саульского
С течением времени Саульский стал проявлять серьезный интерес к актрисе Валентине Аслановой, которая была полной противоположностью Толкуновой. Асланова отличалась яркой азербайджанской красотой, полная эмоций и страсти. Позже, уже будучи женатым, Юрий осознал, что в ней этих качеств оказалось слишком много.
«Вступая в брак с Юрой, я искренне считала, что он будет рядом со мной всю жизнь. Мне трудно понять людей, которые утверждают, что можно оставаться равнодушным к измене. Это неправда! Измена всегда болит, и это неизбежно!», — писала певица в своих воспоминаниях.
Узнав об измене, Толкунова не устраивала скандалов. Она собрала вещи и уехала на дачу, где провела три месяца, и вернувшись, сообщила, что стала совершенно другим человеком. Валентина тяжело переживала и долгое время не могла простить бывшего мужа. Со временем они продолжили общение, так как Саульский, будучи человеком с миролюбивым характером, старался поддерживать дружеские отношения с теми, с кем его связывала жизнь.
Вскоре Толкунова покинула оркестр и некоторое время оставалась без работы. Она звонила композиторам, прося создать для неё что-либо. Первым, кто откликнулся, был композитор Владимир Шаинский. Его песня «Ах, Наташа!» в её исполнении быстро обрела популярность, за ней последовали и другие произведения. Иосиф Кобзон, услышав ее чистый голос, сразу же рекомендовал Валентину в Москонцерт.
Валентина Толкунова (Фото: кадр из видеоклипа «Поговори со мною мама»)
С течением времени певица изменила свой сценический образ. Она становилась все более утонченной и женственной. Однако ее голос на протяжении всего времени оставался доминирующей чертой: мощный и мелодичный.
Второй брак Толкуновой с разведчиком
Через три года после разрыва с Юрием Саульским Валентина встретила новую любовь — дипломата Юрия Папорова, международного журналиста и члена Союза писателей. Они познакомились на её сольном выступлении в мексиканском посольстве, где он переводил её песни на испанский язык.
Папоров привлек певицу своим обаянием, веселым нравом и изысканным стилем. Разница в возрасте в 23 года Толкунову вовсе не смутила.
«При первой встрече Юрий завоевал меня своим вкусом и вниманием к одежде. Он выглядел элегантно в костюмах, отшитых опытными портными из лучших тканей. Изучая его поближе, я восхищалась его умом, глубиной и серьёзностью. Всегда тянулась к зрелым и умным мужчина», — говорила Валентина.
Папоров вскоре сделал ей предложение, и через два месяца после их знакомства они поженились. В 1977 году Валентина стала матерью. В 31 год она родила сына Николая. Когда мальчику исполнился год, Юрий отправился в многолетнюю командировку в Мексику. Спустя годы брат Толкуновой Сергей раскрыл тайну: Юрий был разведчиком.
Валентина Толкунова и ее брат Сергей (Фото: кадр из передачи «Пока все дома»)
Папоров предлагал Толкуновой оставить всё и уехать в Мексику с сыном. Однако Валентина ответила решительным отказом. Когда через 12 лет после расставания Папоров наконец вернулся в Москву, они жили вместе, но как брат и сестра, часто ночуя в разных квартирах.
Слухи о романе со Львом Лещенко и тайные отношения с ядерщиком: истинная любовь Валентины Толкуновой
«Я не смогу никогда простить мужа за то, что он оставил меня одну, уехав в Мексику», — как-то раз рассказала Валентина в беседе с Любовью Майоровой.
О Толкуновой говорили, что у нее был роман лишь с одним мужчиной — Львом Лещенко. Но, по словам самой Валентины, все оказалось лишь веселыми слухами.
У Толкуновой в действительности был роман на стороне, но с другим человеком. В середине 1980-х, оставаясь одинокой, несмотря на то что формально муж еще был, Валентина связалась с ядерщиком Владимиром Барановым, который в 1996 году стал директором Курчатовского института. Их тайные отношения длились почти 20 лет. Оба были в браке, однако Толкунова нашла счастье в том, что чувствовала себя любимой. В 2005 году Баранов скончался после долгой болезни.
Болезнь Толкуновой и уход со сцены
В 1992 году Толкуновой диагностировали рак, однако она смогла добиться стойкой ремиссии. В последние годы она не отменяла концерты, говоря, что нужна людям. Только однажды Валентина отказалась от поездок с выступлениями. Неожиданно болезнь вновь дала о себе знать, и ее состояние ухудшалось. Сперва певица списала это на усталость после длительного путешествия с сыном по Европе и решила поехать на гастроли в Белоруссию.
Однако в Могилёве, выступая на сцене, Толкунова потеряла сознание, и турне пришлось прекратить. В Москве ее срочно госпитализировали. Даже в таком состоянии Валентина не теряла надежду. 22 марта 2010 года Валентина Толкунова скончалась. Певица посвятила всю себя людям.
«Любите людей — и они ответят вам взаимностью. Всё в мире рождается из любви», — такой была формула жизни знаменитой певицы.
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Екатерина Коршунова