Финляндия представила проект открытия границы с РФ при запрете въезда беженцев

Фото: iStock/ClaudineVM
МВД Финляндии 15 марта направило на обсуждение законопроект о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией, позволяющий открыть границу с Россией, ограничив прием заявлений на предоставление убежища, сообщает МВД страны, пишет издательство РИА Новости.
Обсуждение комментариев к законопроекту будет идти до 25 марта. В случае принятия данного нормативно-правового акта парламентом, закон будет действовать в течение одного года.
Он позволит ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. В остальных частях финской границы прием заявлений приостановлен не будет. То есть, российским беженцам, прибывшим на границу для дальнейшего отправления в Финляндию с претензией на постоянное пребывание в стране, будет запрещен въезд.
Ранее сообщалось, что автотранспортные КПП на российско-финской границе закрыты по решению правительства Финляндии с конца ноября 2023 года из-за неконтролируемого прибытия беженцев из России.
Читайте также:
Финляндия не запрещала Украине атаковать Россию
Финляндия планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
RCD: Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ
Он позволит ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. В остальных частях финской границы прием заявлений приостановлен не будет. То есть, российским беженцам, прибывшим на границу для дальнейшего отправления в Финляндию с претензией на постоянное пребывание в стране, будет запрещен въезд.
Читайте также:
Финляндия не запрещала Украине атаковать Россию
Финляндия планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
RCD: Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ
Мария Федоровцева