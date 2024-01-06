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Джо Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным

Президент США Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным
06 января 2024, 02:54

Президент Джо Байден выразил недовольство бывшим американским лидером Дональдом Трампом из-за его выраженного восхищения главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает издание The Hill.
Кроме этого, Байден высказал критику в адрес бывшего президента США за его комментарии, сравнивающие письма от главы КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями». По словам главы Белого дома, возможное возвращение Трампа к власти может создать угрозу для американской демократии.

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Шольц разозлил немцев своим внешним видом
Der Spiegel: Шольц в резиновых сапогах разозлил жителей Саксонии-Анхальт
06 января 2024, 03:24

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал недовольство жителей федеральной земли Саксония-Анхальт на востоке страны из-за своего внешнего вида во время визита. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
В регионе продолжаются серьезные наводнения. Во время своего посещения Шольц надел водонепроницаемую резиновую обувь. По данным издания, такой выбор обуви считается попыткой Шольца получить политическую выгоду. Однако его прием в Саксонии-Анхальте был омрачен дождем и недовольством местных жителей, утверждает статья.

Ранее сообщалось, что в Нижней Саксонии были затоплены два зоопарка. Сотни сотрудников вышли на помощь в рождественские каникулы для эвакуации животных. Также поступила информация о планах размещения военных сил ФРГ в Нижней Саксонии из-за наводнений.

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Глава Пентагона попал на больничную койку
Главу Пентагона Остина госпитализировали с осложнениями после медпроцедуры
06 января 2024, 01:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован по сообщению пресс-службы Министерства обороны США.
По словам представителя американского военного ведомства Патрика Райдера, госпитализация произошла после плановой медицинской процедуры в понедельник, 1 января.

Сейчас состояние Остина улучшается, и он планирует начать полноценно выполнять свои обязанности субботу, 6 числа.

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#госпитализация
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Над иранской мечетью Джамкаран подняли флаг мести
Tasnim: над иранской мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести
06 января 2024, 01:25

Фото: iStock/zabelin

Флаг мести был поднят над мечетью Джамкаран в городе Кум, расположенном в Иране, сообщило агентство Tasnim.
Это произошло после теракта 3 января в провинции Керман, где террористы из организации «Исламское государство»* организовали взрывы во время траурного мероприятия в память о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Этот инцидент унес жизни 103 человек, а еще 284 получили ранения.

Впоследствии глава МВД Ирана Ахмад Вахиди объявил о задержании подозреваемых в организации теракта.

Генерал Сулеймани, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, был убит в авиаударе США в Багдаде 3 января 2020 года. Лидер Ирана Али Хаменеи заявил о том, что страна не простит американцам этот инцидент и обещал соответствующий ответ. Тогда же, как и сейчас, над мечетью Джамкаран развевался флаг мести.

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Кадыров объяснил свое предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций
Кадыров назвал троллингом предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций
06 января 2024, 00:41

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил свое предложение об обмене 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на снятие санкций с его родственников через свой Telegram-канал.
Он отозвался о реакции бывшего американского разведчика Скотта Риттера, который посетил Грозный, сказав, что Риттер «правильно воспринял этот толстый троллинг».

Кадыров выразил уверенность в том, что США не станут исключать из черного списка его мать и детей, которые не имеют отношения к политике. Он подчеркнул, что санкции, наложенные Вашингтоном, не мешают нормальной жизни.

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В Белом доме опасаются, что правительство США в январе ждет частичный шатдаун
05 января 2024, 21:02

Фото: iStock/lucky-photographer

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг сообщила, что американское правительство в этом месяце может столкнуться с частичной приостановкой работы, так как Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. Об этом Янг рассказала в рамках семинара для прессы, организованном на площадке газеты Christian Science Monitor.
Янг отметила, что сохраняет оптимистичный настрой, однако после 20 января считает перспективу согласования расходов несколько пугающей. Она также завила о том, что ее беспокоят обсуждения, которые происходят между Белым домом и Конгрессом.

По информации ведущих средств массовой информации США, шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января являются достаточно высокими.

Напомним, в октябре прошлого года запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о двадцати четырех миллиардах помощи Украине был близок к тому, чтобы вызвать шатдаун в правительстве.

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Президента Польши опубликовал странный пост про яйца
05 января 2024, 19:36

Фото: iStock/macky_ch

Странный пост президента Польши Анджея Дуды на платформе X рассмешил пользователей социальной сети.
В профиле Дуды на короткое время появилась запись: «Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит «иметь яйца». Она знает!».
Кого именно касалась данная запись, пользователи соцсети так и не поняли.
Запись была оперативно удалена, но люди успели сделать скриншоты.

«Пусть Дуда спросит про яйца у своей жены. Мы-то знаем, кто в этой семье мужик»,-написал один из комментаторов.
«Яйца в магазине опять подорожают?», - с иронией уточнил один из пользователей.
Дуда не стал комментировать ситуацию. Известно, что в 1994 году он зарегистрировал брак с учительницей немецкого языка Агатой Корнхаузер.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Прежде сообщалось, что неопознанный «воздушный объект» вошел в пространство Польши со стороны Украины. Его перемещение сопровождала система противовоздушной обороны страны, затем аппарат пропал с радаров. О произошедшем польская армия сообщила на своей странице в социальной сети Х.В настоящее время официальных объяснений со стороны Украины сделано не было.

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#польша
#новости
#общество
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КНДР заявила, что провела стрельбы артиллерии в ответ на учения Южной Кореи
05 января 2024, 18:53

Фото: iStock/NatanaelGinting

КНДР провела артиллерийские стрельбы на море в ответ на учения Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
По сообщению источника, направление стрельбы по морю не оказало никакого воздействия на острова Пэннёндо и Ёнпхёндо. Отмечается, что было произведено 192 выстрела из 47 артиллерийских орудий.

Количество зон, по которым были направлены выстрелы, достигло пяти. В КНДР подчеркнули, что меры проведенные государством в ответ, являются полностью законными.

Напомним, армия КНДР, 5 января, в пятницу с 9.00 за 2 часа произвела более 200 выстрелов береговой артиллерии рядом с южнокорейскими островами Пэннёндо и Ёнпхёндо. При этом Вооруженные силы Южной Кореи ответили на запуск ракет КНДР учебными стрельбами в Желтом море.

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#кндр
#ракеты
#удар
#выстрел
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США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС
Госдеп: США заплатят $10 млн за информацию о механизмах финансирования ХАМАС
05 января 2024, 18:09

Фото: iStock/rarrarorro

Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Вашингтон интересует информация о финансовых посредниках ХАМАС, занимающихся переводами организации финансовых средств и легализацией доходов, которые получены преступным путем.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#сша
#израиль
#армия
#мид
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#фрг
#операции
#государство
#информация
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Axios: В Белом доме растет напряженность между Карин Жан-Пьер и Джоном Кирби
05 января 2024, 17:53

Фото: iStock/lucky-photographer

В Белом доме отмечается рост напряжённости между двумя основными представителями администрации президента США, ответственными за взаимодействие с прессой — координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби и пресс-секретарем Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.
Собеседники из Белого дома, пожелавшие сохранить анонимность, рассказали, что Кирби и Жан-Пьер публично продолжают регулярно делить подиум между собой. При этом координатор по стратегическим коммуникациям больше фокусируется на международных вопросах, а пресс-секретарь на внутренней политике.

«Однако за сценой их отношения наполнены напряженностью», — отмечают авторы.

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#отношения
#сша
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