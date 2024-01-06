Джо Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным

Президент Джо Байден выразил недовольство бывшим американским лидером Дональдом Трампом из-за его выраженного восхищения главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает издание The Hill.
Кроме этого, Байден высказал критику в адрес бывшего президента США за его комментарии, сравнивающие письма от главы КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями». По словам главы Белого дома, возможное возвращение Трампа к власти может создать угрозу для американской демократии.
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Артем Кузьмин