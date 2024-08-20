Джо Байден расплакался на съезде демпартии в Чикаго

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Президент США Джо Байден появился на сцене съезда Демократической партии в Чикаго с опозданием почти на полчаса после запланированного окончания мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Американский лидер появился на трибуне в 22:26 по местному времени (6:26 по московскому времени), спустя 26 минут после окончания программы. Перед тем как подняться на трибуну, Байден вытер слёзы, обнимая свою дочь, которая представляла его», — поделился корреспондент ведомства.
Ранее перед участниками впервые выступила вице-президент Камала Харрис. Она провела на сцене всего 2 минуты и сразу же удалилась, пообещав участникам «великую неделю».
Также Байден не стал дожидаться официальной номинации Харрис. Сразу после её выступления он покинул Чикаго под громкие аплодисменты соратников.
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Мира Полтева