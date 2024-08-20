Трамп сообщил, что Харрис отказалась от участия в дебатах с ним

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Кандидат на выборах президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что его оппонент от демократов, нынешний вице-президент Камала Харрис отказалась участвовать в дебатах с ним на телеканале Fox News 4 сентября.
По словам бывшего американского лидера, его данная ситуация не удивила. Трамп отметил, что Харрис «осознает, что ей будет крайне тяжело отстоять ее рекордное изменение позиции по всему, во что она верила».
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. 21 июля Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом Республиканской партии стал бывший американский лидер Дональд Трамп.
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Екатерина Коршунова