В Чикаго протестующие пытаются прорваться к съезду демократов

Фото: istock/ErikHG_Photography
В Чикаго участники массовой протестной акции пытаются прорваться к месту проведения национального съезда Демократической партии США, сообщает корреспондент РИА Новости.
Протестующие сумели перелезть через первую линию ограждений и оказались лицом к лицу с полицией. Оставшаяся часть демонстрантов продолжает попытки раскачать и повалить металлические конструкции, отделяющие их от площадки съезда. Об этом сообщает РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов, облаченные в защитное снаряжение, вытесняют прорвавшихся демонстрантов. Над местом событий кружит полицейский вертолет, контролирующий ситуацию.
Правоохранительные органы Чикаго оттеснили участников массового протеста, которые прорвались через вторую линию ограждений на месте проведения съезда Демократической партии США. Восстановив металлический забор, полиция снова взяла ситуацию под контроль, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские, облаченные в шлемы и вооруженные резиновыми дубинками и спецсредствами, выстроились вдоль второй линии ограждений, жестко подавляя попытки демонстрантов прорваться. За последние 10 минут несколько наиболее агрессивных участников, включая одного мужчину и как минимум двух девушек, были задержаны.
Читайте также:
Трамп захотел предложить Илону Маску место в президентском кабинете
Политолог Кортунов заявил о вреде Байдена для Харрис
Байден высказался о шансах на заключение сделки по Газе
Сотрудники правоохранительных органов, облаченные в защитное снаряжение, вытесняют прорвавшихся демонстрантов. Над местом событий кружит полицейский вертолет, контролирующий ситуацию.
Правоохранительные органы Чикаго оттеснили участников массового протеста, которые прорвались через вторую линию ограждений на месте проведения съезда Демократической партии США. Восстановив металлический забор, полиция снова взяла ситуацию под контроль, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские, облаченные в шлемы и вооруженные резиновыми дубинками и спецсредствами, выстроились вдоль второй линии ограждений, жестко подавляя попытки демонстрантов прорваться. За последние 10 минут несколько наиболее агрессивных участников, включая одного мужчину и как минимум двух девушек, были задержаны.
Читайте также:
Трамп захотел предложить Илону Маску место в президентском кабинете
Политолог Кортунов заявил о вреде Байдена для Харрис
Байден высказался о шансах на заключение сделки по Газе
Елена Перлова