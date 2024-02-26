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Великобритания намерена привлечь некоммерческие организации и аналитические центры для содействия вступлению Украины в Евросоюз.
Предполагается, что НКО и аналитическим центрам предстоит реализовывать соответствующие программы для вхождения страны в ЕС.
В то же время руководитель кабинета министров Словакии Роберт Фицо высказала мнение о том, что Запад в шаге от принятия «наихудшего решения» по поводу Украины.
Ранее стало известно, что Германия ведёт в тайне от России переговоры с Индией по поводу закупки для ВСУ вооружения и боеприпасов.
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«Оказание конструктивной и дополнительной поддержки реформе государственного управления с фокусом на переговоры Украины с Евросоюзом о вступлении», — приводит RT текст соответствующего документа.
«Боюсь, что Запад по Украине идет к принятию наихудшего решения. Поэтому перед спешно созванным совещанием в Париже, на котором я буду присутствовать, я созвонился с силовыми, правительственными и политическими органами власти», — приводят argumenti.ru слова Фицо.
Ранее стало известно, что Германия ведёт в тайне от России переговоры с Индией по поводу закупки для ВСУ вооружения и боеприпасов.
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Мелисса Тимофеева