Великобритания намерена «помочь» «свободе прессы» в странах Центральной Азии

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Великобритания планирует выделить около £3,5 млн на развитие «заслуживающих доверия независимых СМИ» в странах, имеющих дипломатические представительства Соединённого Королевства, в частности, речь идёт о Центральной Азии, а именно об Узбекистане и Киргизии.
Как передаёт RT, от претендентов на грант требуется непосредственная поддержка «свободных СМИ», акцент на продвижении британской повестки в сфере законодательного регулирования и «безопасности журналистов».
Тем временем, в самой Великобритании наблюдаются значительные проблемы, в частности, касающиеся экологии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Тhe guardian», отчёт Rivers Trust показал, что состояние рек Великобритании и Ирландии наихудшее из-за загрязнения очищенными и неочищенными сточными водами, а также сельскохозяйственными и промышленными.
Ранее сообщалось, что Великобритания намерена привлечь некоммерческие организации и аналитические центры для содействия вступлению Украины в Евросоюз.
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Тем временем, в самой Великобритании наблюдаются значительные проблемы, в частности, касающиеся экологии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Тhe guardian», отчёт Rivers Trust показал, что состояние рек Великобритании и Ирландии наихудшее из-за загрязнения очищенными и неочищенными сточными водами, а также сельскохозяйственными и промышленными.
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Мелисса Тимофеева