Джон Хилли: технологии украинской армии не живут больше двух месяцев

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Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что жизненный цикл новых военных технологий, которые применяют Вооруженные силы Украины, составляет около двух месяцев. Потом российская армия находит способы противодействия.
«В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих военных, русские найдут способ противостоять им», — подчеркнул Хили в интервью с изданием «The Daily Telegraph».
Министр обороны Великобритании обратил внимание на то, что даже после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов Америки, планы Соединённого Королевства в отношении поддержки Вооружённых сил Украины не изменятся.
Вне зависимости от выбранного президента стратегический приоритет США будет направлен в сторону Индо-Тихоокеанского региона, сообщает Джон Хили.
Ранее стало известно, что российские авиационные удары с использованием бомб ФАБ и КАБ большой мощности создают внушительные проблемы для украинской армии.
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Ольга Енгалычева