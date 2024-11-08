В ЕК не стали прямо отвечать на вопрос о поддержке Украины

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На вопрос о поддержке Евросоюзом Украины в случае возможного отказа со стороны США уклончиво ответила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Вы знаете, что у нас есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по «большой семерке» согласовали кредит Украине еще на 50 миллиардов долларов США. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год…» — прокомментировала политик.Политики и эксперты ожидают, что будет с Украиной, когда новоизбранный будущий президент США Дональд Трамп вступит в должность. Его инаугурация запланирована на 20 января грядущего года.
Ранее сообщалось, какую вещь об Украине признали в странах НАТО.
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Никита Кротов