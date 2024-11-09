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Офицер ВСУ пожаловался на серьёзные проблемы из-за ударов российских авиабомб

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Российские авиационные удары с использованием бомб ФАБ и КАБ большой мощности создают серьёзные проблемы для военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал командир взвода БПЛА 2-го Интернационального легиона с позывным Чили.
В интервью телеканалу ТНТ он пожаловался, что если от FVP-дронов можно как-то увернуться или попробовать сбить их, то от авиабомб практически нет спасения.

«ФАБ и КАБ (фугасные и корректируемые авиабомбы - прим. ред.) создают нам очень много проблем. Они буквально разносят всё в труху», — сказал украинский офицер.



Кроме того, он отметил моральный эффект от применения этих бомб. Даже на тех участках, где бойцы ВСУ готовы сражаться, использование российскими военными, например, трёхтонной ФАБ-3000, способной снести любые укрепления, мгновенно нивелирует любую мотивацию.

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#всу
#бомба
В Британии заявили о применении ВС РФ новых бомб с высокой дальностью поражения
Telegraph: ВС РФ применяют управляемые бомбы Grom-E1 с ракетным двигателем
09 ноября 2024, 10:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В арсенале российской авиации появились новые управляемые авиабомбы Grom-E1, которые могут преодолевать расстояние до 120 км благодаря наличию ракетного двигателя. Об этом написал британский аналитик Дэвид Акс в своем материале для газеты The Telegraph.
Акс отметил, что авиабомбы Grom-E1 позволяют наносить удары с самолетов Су-30 и Су-34, оставаясь недосягаемыми для большинства украинских средств ПВО, а также для современных истребителей F-16 с ракетами AMRAAM.

По словам аналитика, Grom-E1 ранее были задействованы для атак по объектам в Мирнограде, Херсоне и Харькове. В ответ ВСУ пытаются использовать французские бомбы Hammer и американские JSOW, однако ​результат не приносит успеха, заключил Акс.

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Женщину-повара ВСУ взяли в плен в Курской области
09 ноября 2024, 10:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая рассказала, как служила в ВСУ поваром, а также, что под угрозой расстрела ее отправили в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в плен женщину взяли бойцы группировки войск «Север», кадры публикует РИА Новости. По словам украинской военнослужащей, командование ВСУ обещало, что она вместе с сослуживцами не будет принимать участие в боях.




«Когда выходили на позицию, нам сказали, что будем семь дней, не больше, там будем стоять», — пояснила Балаклицкая.

Однако спустя некоторое время ротации не произошло, добавила она. В один из дней женщина осталась в блиндаже вдвоем с сослуживцем, поскольку остальные ушли помогать нести раненого с другой позиции. В этот момент солдаты услышали приближение ВС РФ. Женщина заключила, что пойти в ВСУ добровольцем её вынудила тяжелая жизненная ситуация.

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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 50 БПЛА ВСУ над регионами России
09 ноября 2024, 09:04

Фото: istockphoto/aapsky

За ночь дежурными системами противовоздушной обороны уничтожено и подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы 50 украинских беспилотников. Попытки атак предпринимались по объектам на территории семи регионов России.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. С наибольшей нагрузкой трудились силы ПВО Брянской области. Над территорией этого региона было уничтожено 28 БПЛА самолётного типа. Над Курской областью сбили 12 украинских дронов. Четыре беспилотника были сбиты над территорией Новгородской области, по два — над территорией Смоленской и Тульской области и ещё по одному — над Орловской и Тверской областями.

Терпя одно поражение за другим в ходе боевых действий, киевский режим активно прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#рф
#пво
#служба
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Названы главные условия для мирного соглашения по Украине
Политолог Дизен: нейтралитет Украины является главным пунктом мирного соглашения
09 ноября 2024, 06:51

Фото: iStock/Diy13

Нейтралитет Украины и отказ НАТО от дальнейшего расширения являются главными условиями любого мирного соглашения с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. По его словам, урегулирование ни в коем случае не должно сводиться к заморозке конфликта.
«Восстановление нейтралитета Украины очевидно должно стать базой любого мирного соглашения. Однако отказа Украины от вступления в НАТО будет недостаточно: НАТО должна отказаться от расширения», — написал он.
Дизен считает, что заморозка конфликта на имеющейся линии фронта будет ошибкой, так как это позволит США продолжать накачивать ВСУ вооружением для возобновления боевых действий.
«Замороженный конфликт будет подогревать беспокойство и Украины, и России. Необходимо политическое соглашение», — подчеркнул профессор.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход, опираясь на разговоры с военнослужащими ВСУ, признала невозможность возврата Украины к границам 1991 года военным путем. По ее словам, украинские солдаты прямо говорят, что выйти к границам 30 летней давности — «на грани невозможного».

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На Украине населению разрешили пользоваться найденным оружием
09 ноября 2024, 06:39

Фото: iStock/blyamur

Кабинет министров Украины разрешил гражданскому населению пользоваться найденным оружием при условии его регистрации и действия военного положения. Об этом пишет украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука. Применять огнестрельное оружие, как отмечается, можно для «сдерживания вооруженной агрессии».
«Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения при условии, что оно задекларировано», — сказано в публикации.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход, опираясь на разговоры с военнослужащими ВСУ, признала невозможность возврата Украины к границам 1991 года военным путем. По ее словам, украинские солдаты прямо говорят, что выйти к границам 30 летней давности — «на грани невозможного».

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Депутат Рады назвал худший сценарий для Украины
Дмитрук назвал продолжение правления Зеленского худшим сценарием для Украины
09 ноября 2024, 03:49

Владимир Зеленский

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал продолжение правления Владимира Зеленского худшим вариантом развития событий для Украины в свете победы на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, лучший сценарий — проведение выборов на Украине.
«Что касается худшего сценария — это <...> продолжение правления Зеленского до критического момента», — заявил он.
Дмитрук считает, что наиболее оптимальный вариант — это уход Зеленского и проведение выборов. До появления нового президента, по его мнению, Украиной должно управлять временное правительство, которое согласуют США и Россия.

Ранее Дмитрук сообщал, что сотрудники военкоматов на Украине теперь могут проникать в частное жилье для поиска военнообязанных. По его словам, разрешение касается доступа в квартиры, дома, предприятия и любой другой частной собственности.

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#сво
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В Брянской области отражают воздушную атаку ВСУ
Богомаз: в Брянской области сбили 15 украинских БПЛА
09 ноября 2024, 03:09

Фото: iStock/bbsferrari

В Брянской области отражают воздушную атаку ВСУ, с начала ночи силы ПВО в регионе сбили уже 15 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал он.
Об уничтожении первого беспилотника глава региона сообщил в 23:52, трех — в 00:27, еще трех — в 00:45 и восьми — 2:12.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#дроны
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На Украине признали невозможность возвращения границ 1991 года
09 ноября 2024, 02:48

Фото: iStock/IherPhoto

Депутат Верховной рады Анна Скороход, опираясь на разговоры с военнослужащими ВСУ, признала невозможность возврата Украины к границам 1991 года военным путем. Об этом она заявила в беседе с украинской журналисткой Ланой Шевчук. По ее словам, украинские солдаты прямо говорят, что выйти к границам 30 летней давности — «на грани невозможного».
«Конечно, нам всем хочется вернуться к границам 1991 года», — начала Шевчук, а после подчеркнула, что все военные, с которыми она общалась, отмечают невозможность отбития всех территорий, так как Украина «прошла точку невозврата».
Депутат добавила, что помимо прочего украинцы не хотят добровольно идти на фронт, людей отлавливают по всей стране — насильно снимают с поездов, задерживают на границе.
«Я не вижу потока людей, которые готовы воевать до последнего», — призналась она.
Скороход также прокомментировала перепалку другого депутата Евгения Шевченко с главой офиса Зеленского Андреем Ермаков, которому не понравилось предложение начать переговоры с Россией.
«Так чего мы хотим? Мы хотим победы в голове Андрея Ермака или остановки кровопролития и выживания нации?», — спросила она.
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#украина
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#всу
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«Адская и абсолютно ужасная»: в США описали ситуацию для ВСУ в Курской области
WP описали ситуацию для ВСУ в Курской области как «адскую» и «абсолютно ужасную»
09 ноября 2024, 00:39

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Ситуация в Курской области складывается «абсолютно ужасно» для украинских военных, а эвакуированные мужчины в госпиталях рассказывают об «адских условиях». Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ. По их словам, обстановка в курском приграничье оказалась «намного сложнее», чем в начале августа.
«Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев <...> эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области <...> описывают адские условия», — сказано в статье.
Украинские военные, с которыми пообщались американские журналисты, рассказали, что в Курскую область они попали уже после российского контрнаступления, когда ВСУ потеряли значительную часть захваченных территорий. Ситуация на том направлении, отметили они, серьезно усложнилась — вплоть до того, что теперь нужно «начинать все сначала».

Ранее британский The Economist писал о массовом дезертирстве в рядах ВСУ, ссылаясь на источники в украинском генштабе. По информации журнала, украинские военные массово покидают передовую из-за снижения боевого духа, а уровень дезертирства среди солдат составляет около 20%.

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#всу
#вооружения
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#курская область
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