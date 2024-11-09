Офицер ВСУ пожаловался на серьёзные проблемы из-за ударов российских авиабомб

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Российские авиационные удары с использованием бомб ФАБ и КАБ большой мощности создают серьёзные проблемы для военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал командир взвода БПЛА 2-го Интернационального легиона с позывным Чили.
В интервью телеканалу ТНТ он пожаловался, что если от FVP-дронов можно как-то увернуться или попробовать сбить их, то от авиабомб практически нет спасения.
Кроме того, он отметил моральный эффект от применения этих бомб. Даже на тех участках, где бойцы ВСУ готовы сражаться, использование российскими военными, например, трёхтонной ФАБ-3000, способной снести любые укрепления, мгновенно нивелирует любую мотивацию.
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«ФАБ и КАБ (фугасные и корректируемые авиабомбы - прим. ред.) создают нам очень много проблем. Они буквально разносят всё в труху», — сказал украинский офицер.
Кроме того, он отметил моральный эффект от применения этих бомб. Даже на тех участках, где бойцы ВСУ готовы сражаться, использование российскими военными, например, трёхтонной ФАБ-3000, способной снести любые укрепления, мгновенно нивелирует любую мотивацию.
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Александр Бойцов