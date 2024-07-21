Джонсон призвал Украину к отказу от требования вернуть границы 1991 года

Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для Daily Mail свое представление окончания конфликта на Украине в случае прихода к власти республиканца Дональда Трампа.
По его мнению, именно Трамп способен положить конец конфликту на выгодных для Киева и Запада условиях. Такими он обозначил выход Украины на границы 23 февраля 2022 года, что предполагает отказ от требования возвращения границ 1991 года. После этого, согласно материалу политика, Запад выразит готовность принять Киев в ЕС и НАТО.
Джонсон предложил в целях этого увеличение военной помощи Украине и снятие ограничения на удары вглубь российской территории, что вынудит РФ отступить.
После такого сценария экс-премьер предложил заключение сделки с Россией: во-первых, предполагается введение особых мер защиты для носителей русского языка на Украине, а также проведение глобального восстановления отношений Вашингтона с Москвой.
В статье Джонсон также отметил, что Трамп располагает силой и смелостью для спасения Украины и достижения мира.
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Джонсон предложил в целях этого увеличение военной помощи Украине и снятие ограничения на удары вглубь российской территории, что вынудит РФ отступить.
После такого сценария экс-премьер предложил заключение сделки с Россией: во-первых, предполагается введение особых мер защиты для носителей русского языка на Украине, а также проведение глобального восстановления отношений Вашингтона с Москвой.
В статье Джонсон также отметил, что Трамп располагает силой и смелостью для спасения Украины и достижения мира.
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Александр Климов