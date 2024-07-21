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Джонсон призвал Украину к отказу от требования вернуть границы 1991 года

21 июля 2024, 00:38
Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для Daily Mail свое представление окончания конфликта на Украине в случае прихода к власти республиканца Дональда Трампа.
По его мнению, именно Трамп способен положить конец конфликту на выгодных для Киева и Запада условиях. Такими он обозначил выход Украины на границы 23 февраля 2022 года, что предполагает отказ от требования возвращения границ 1991 года. После этого, согласно материалу политика, Запад выразит готовность принять Киев в ЕС и НАТО.

Джонсон предложил в целях этого увеличение военной помощи Украине и снятие ограничения на удары вглубь российской территории, что вынудит РФ отступить.



После такого сценария экс-премьер предложил заключение сделки с Россией: во-первых, предполагается введение особых мер защиты для носителей русского языка на Украине, а также проведение глобального восстановления отношений Вашингтона с Москвой.

В статье Джонсон также отметил, что Трамп располагает силой и смелостью для спасения Украины и достижения мира.

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Десятки бывших американских чиновников призвали Байдена к выходу из президентской гонки
CNN: 56 американских экс-чиновников призвали Байдена выйти из избирательной гонки
21 июля 2024, 00:05

kremlin

Десятки американских экс-чиновников призвали президента США Джо Байдена покинуть президентскую гонку в связи с высокой вероятностью поражения на предстоящих выборах, передает телеканал CNN.
«Мы твердо убеждены, что сейчас время передать лидерство, и мы с уважением призываем вас это сделать», – отмечается в письме, обращенному к хозяину Белого дома.

В обращении, подписанном 56 экс-сотрудниками американских администраций, также говорится об обеспокоенности из-за дальнейшего продвижения кандидатуры Байдена и растущей вероятности победы на выборах бывшего президента Белого дома Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что к главе государства обратились лидеры демократов в сенате и палате представителей, которые отметили, что победа Трампа повлияет на позиции партии в конгрессе.

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Президент Никарагуа в ходе встречи с Володиным предрек поражение НАТО
Президент Никарагуа Ортега: НАТО приближается к своему поражению из-за Украины
20 июля 2024, 23:41

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО приближается к своему поражению из-за Украины, усугубляя кризис в регионе, высказался президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщает ТАСС.
По его словам, альянс должен осознать «раз и навсегда» невозможность победы в украинском конфликте.

Ортега также охарактеризовал антироссийские санкции как преступные и отметил, что негативно влияют как на Запад, так и на весь мир.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Вашингтон может отказаться поставлять помощь Киеву, если Трамп станет президентом страны.

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Нетаньяху: Израиль планирует защищать себя любыми средствами
20 июля 2024, 23:20

Фото: istockphoto/Diy13

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна планирует защищать себя всеми доступными ей средствами, передает ТАСС.
«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», – подчеркнул он.

По словам политика, каждый желающий стабильной ситуации на Ближнем Востоке должен поддерживать Израиль в борьбе против Ирана, а также его союзников в Йемене, Газе или Ливане.

Ранее Нетаньяху высказался об атаке израильских военных на йеменский порт Ходейда, назвав ее ответом на недавний удар дрона хуситов по Тель-Авиву.

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#дрон
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Хуситы пригрозили Израилю ответить на авиаудары по порту Ходейда
20 июля 2024, 22:37

Фото: istockphoto/aapsky

Авиаудары Израиля по морскому порту Ходейда на западе Йемена не останутся без ответа. Об этом заявили представители Высшего политического совета йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов).
В заявлении совета отмечается, что израильская агрессия не останется без эффективного и адекватного ответа противнику, передаёт телеканал Al Masirah. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа подтвердил готовность военных ответить на авиаудары Израиля. Он также добавил, что движение «Ансар Алла» не откажутся от операций в поддержку палестинцев в Газе.

Ранее Великобритания и Израиль нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. В результате в порту начался пожар. Источник в местных органах власти сообщил, что в результате атаки два человека погибли и трое получили ранения.

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#удар
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Депутат ГД Шеремет: Киевская власть перешла к режиму шантажа в отношении Венгрии
20 июля 2024, 21:19

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Киевские власти, перекрыв поставки российской нефти, перешли к политике шантажа и давления в отношении Венгрии. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе сообщил о прекращении поставок нефти «Лукойла» через газопровод «Дружба», напоминает РИА Новости. Министерство экономики Словакии в четверг также подтвердило, что республика перестала получать нефть от «Лукойла» из-за остановки Украиной её транзита через свою территорию.

По словам Шеремета, киевский режим перешёл к политике откровенного шантажа по отношению к Венгрии. Это должно стать показательным примером для других европейских стран, которые в случае отказа плясать под дудку Зеленского, сразу получат подлый удар в спину, считает парламентарий. Он также добавил, что странам ЕС стоит призадуматься о том, «какую змею в виде режима Зеленского они пригрели на груди».

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#украина
#венгрия
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AFP: Макрон пока не сдержал обещание искупаться в Сене
20 июля 2024, 20:19

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон не обещал, что искупается в Сене до Олимпийских игр. Он вполне сможет сделать это после завершения соревнований.
Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец. В администрации французского президента теперь подчёркивают, что Макрон не обещал искупаться в Сене непременно до Олимпийских игр, а лишь говорил о принципиальном намерении сделать это.

Один из советников Макрона отметил, что дата заплыва с участием главы государства пока не определена. Что касается его заявления в феврале о том, что он искупается в Сене, оно прежде всего было связано с тем, что он надеялся, что реку удастся очистить не только для проведения соревнований, но и до степени готовности к открытию зон для купания для всех желающих.

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#париж
#олимпиада
#президент
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Бастрыкин поручил проверить данные об украинце, призывавшем убивать русских
20 июля 2024, 19:18

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского националиста Назара Приходько. Согласно информации СМИ и социальных сетей, он призывал к убийству российских граждан.
Информация об этом появилась в телеграм-канале Следственного комитета РФ. Ранее брат украинской певицы Светланы Приходько Назар призывал в социальных сетях отомстить за убийство во Львове бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Он выразил уверенность в причастности к преступлению России и предложил в ответ убить «коло-то из знаковых российских персон».

Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку указанных фактов и дать правовую оценку опубликованных высказываний.

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#бастрыкин
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Дипломаты ведут консультации по поводу приговорённого к смерти гражданина ФРГ
20 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Дипломаты проводят консультации по поводу возможного развития событий с приговорённым к смертной казни гражданином Германии Рико Кригером. Он в качестве наёмника воевал на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз, контакты с немецкой стороной на данную тему, конечно, были. Конкретные варианты решения ситуации, с учётом мнения Берлина, были Белоруссией предложены. Дипломатические консультации по этому вопросу ведутся по линии внешнеполитических ведомств двух стран, сказал спикер белорусского МИД.

Анатолий Глаз подчеркнул, что преступник является гражданином ФРГ, поэтому вполне понятна забота о нём немецкой стороны. Он также добавил, что в полном соответствии с двусторонними соглашениями и международными нормами права белорусской стороной обеспечен полный консульский доступ к приговорённому.

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Филиппо: Украинцы с восторгом встретят начало Трампом мирных переговоров
20 июля 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Diy13

Граждане Украины с удовольствием поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети X (ранееTwitter) политик написал, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп в очередной раз пообещал немедленно «прекратить войну». Это должно вызвать восторг у украинского народа, считает он.

«Жаль, что для достижения мира нам нужен Трамп», — с сожалением отметил Филиппо.

По его мнению, такой сценарий также хорош и для французов, так как Париж перестанет стремиться к саморазрушению. Французский политик убеждён, что граждане его страны сами, без инициатив американского президента, должны выбирать мир, но ими управляют предатели, поклоняющиеся НАТО и войне.

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