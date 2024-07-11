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Положение ВСУ по всей линии соприкосновения стремительно ухудшается из-за проблем с личным составом и стратегии российских сил. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Ситуация только ухудшается, особенно в последние полгода. И ухудшается она все стремительнее», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он подчеркнул, что армия России атакует по всей линии соприкосновения, а у ВСУ нет возможности на достойный ответ.
Джонсон отметил, что даже в случае, если украинские власти смогут призвать или заставить пойти в армию необходимое число людей, то их негде будет обучать, так как на Украине не осталось ни одной защищенной военной базы, где новобранцы могли бы спокойно ходить строем и спать в казармах, не боясь попасть под российские удары.
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Элина Позднякова