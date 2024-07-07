Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом Джонсон сообщил в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
По мнению Джонсона, Сырского обвинят в неудачах ВСУ. Эксперт утверждает, что главнокомандующий действительно допустил тактические ошибки, например, не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением ВС РФ.
Бывший аналитик заключил, что Сырский больше не располагает необходимым количеством солдат для противостояния российской армии. Большинство украинцев бежит от принудительной мобилизации и отказывается вступать в ряды ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Бывший аналитик заключил, что Сырский больше не располагает необходимым количеством солдат для противостояния российской армии. Большинство украинцев бежит от принудительной мобилизации и отказывается вступать в ряды ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова