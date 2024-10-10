Фото: сайт Кремля
Москве неинтересно, состоится ли второй саммит по Украине, потому что на подобного рода мероприятиях не обсуждают переговоры или завершение противостояния. Об этом в беседе с журналистами заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко.
«Серьезные люди так не поступают. Поэтому нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит — мы в таких сходках участвовать не будем», — пояснила Матвиенко.Она добавила, что цель таких саммитов — пропиариться, чтобы «быть на плаву». К слову, перед первым «саммитом мира» в Бюргенштоке в июне, событие назвали «слетом любителей устриц».
Первый саммит по Украине в конце июня закончился позором, некоторые представители политической элиты покидали его задолго до окончания. Событие посчитали бессмысленным из-за отсутствия России.
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