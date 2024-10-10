В ОП Украины отрицают, что Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта

Советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин опроверг информацию о том, что Украина готова к заморозке войны по линии фронта в обмен на гарантии безопасности. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Напомним, ранее итальянское издание Corriere della Sera писало, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада.
По словам Литвина, Украина согласится только на полный вывод российских войск за пределы границы страны, что отражено в «формуле мира» Зеленского.
По его словам, «план победы» Зеленского будет на днях представлен руководствам Британии, Франции, Италии и Германии. Этот документ является инструментом, который станет шагом к реализации «формулы мира», пояснил Литвин.
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По словам Литвина, Украина согласится только на полный вывод российских войск за пределы границы страны, что отражено в «формуле мира» Зеленского.
«Это неправда. У нас есть «формула мира», там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины», — заявил Литвин.
По его словам, «план победы» Зеленского будет на днях представлен руководствам Британии, Франции, Италии и Германии. Этот документ является инструментом, который станет шагом к реализации «формулы мира», пояснил Литвин.
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Элина Позднякова