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Властям США и Великобритании было наплевать, сколько россиян погибнут от их действий. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя теракт в «Крокусе».
НАТО и США заявляют только то, что Украина не причастна к теракту. При этом сами они не принимают участия в расследовании этого происшествия, подчеркнул эксперт в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
Если бы западным странам нечего было скрывать, они бы присоединились к расследованию, поскольку сами же и передали информацию о готовящемся в России теракте. Таким образом, операция заведомо готовилась для того, чтобы «атаковать и ослабить Путина». При этом не учитывалось, сколько мирных граждан погибнут из-за этого.
Другой экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в ходе совместного интервью согласился с мнением Джонсона, подчеркнув, что в обычной ситуации ФБР и ЦРУ сразу же приступили бы к расследованию.
Он добавил, что сейчас у России есть доказательства причастности США, Великобритании и Украины к теракту. И уже в скором времени они будут представлены мировому сообществу.
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Если бы западным странам нечего было скрывать, они бы присоединились к расследованию, поскольку сами же и передали информацию о готовящемся в России теракте. Таким образом, операция заведомо готовилась для того, чтобы «атаковать и ослабить Путина». При этом не учитывалось, сколько мирных граждан погибнут из-за этого.
Он добавил, что сейчас у России есть доказательства причастности США, Великобритании и Украины к теракту. И уже в скором времени они будут представлены мировому сообществу.
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Анастасия Чинкова