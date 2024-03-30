Песков: Путин пропускает через себя трагедии, подобные произошедшей в «Крокусе»

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Владимир Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, подобные той, что была в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин всегда пропускает такие трагические события через себя, глубоко сочувствуя и сопереживая своим согражданам, заключил пресс-секретарь президента России.
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