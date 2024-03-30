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Американский журналист CBS News задал Зеленскому вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Украинский президент в ответ довольно ухмыльнулся и предложил «поговорить об этом».
Кроме того, корреспондент спросил Зеленского, насколько он обеспокоен тем, что Киев подозревают в организации либо спонсировании теракта, а также опасается ли он ответных действий со стороны России.
Ранее депутат Европарламента Марсел де Грааф прямо заявил, что Украина спланировала, организовала и оплатила теракт в подмосковном концертном зале. А шумиха, поднятая спецслужбами Чехии по поводу «пропаганды, проплаченной Россией», инициирована для сокрытия причастности Киева к массовому убийству людей в «Крокусе».
Депутат Государственной думы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что в процессе допросов непосредственных исполнителей следователи выяснят имена организаторов теракта в Киеве и их кураторов в Вашингтоне.
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Александр Бойцов