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Штаты собирались атаковать Китай после того, как нанесут поражение России.
Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Как рассказал Джонсон, американские власти считали, что смогут быстро расправиться с Москвой. При этом сам экс-аналитик выразил сомнения относительно такого развития событий.
По мнению Джонсона, проигрыш Украины неизбежен, а решение о завершении конфликта будет принимать именно Россия. Он также допустил, что Россия может взять под контроль Киев и Одессу.
Ранее в Китае заявили, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не решит проблем, с которыми сталкивается весь мир.
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Как рассказал Джонсон, американские власти считали, что смогут быстро расправиться с Москвой. При этом сам экс-аналитик выразил сомнения относительно такого развития событий.
По мнению Джонсона, проигрыш Украины неизбежен, а решение о завершении конфликта будет принимать именно Россия. Он также допустил, что Россия может взять под контроль Киев и Одессу.
Ранее в Китае заявили, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не решит проблем, с которыми сталкивается весь мир.
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Алёна Самарева