В НАТО раскрыли планы по размещению ядерного оружия в Польше

Фото: сайт НАТО
НАТО не ищет конфликта с Россией, но будет стоять на страже безопасности государств-членов альянса. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Польше.
Он также призвал союзников брать пример в Великобритании, которая прежде сообщила, что намерена тратить на оборону к 2030 году 2,5% ВВП.
Комментируя слова президента Польши о возможном размещении ядерного оружия в стране, генсек НАТО заявил, что таких планов в настоящее время нет.
Прежде сообщалось, что польские власти готовы разместить на территории страны ядерное оружие.
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Комментируя слова президента Польши о возможном размещении ядерного оружия в стране, генсек НАТО заявил, что таких планов в настоящее время нет.
Прежде сообщалось, что польские власти готовы разместить на территории страны ядерное оружие.
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Анастасия Хохлова