В МИД РФ допустили понижение дипотношений с США в случае конфискации активов

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Россия рассматривает вариант понижения уровня дипотношений с США в ответ на конфискацию активов, пишет РИА Новости.
С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что по вопросам финансово-экономического реагирования России в случае конфискации активов, от чего страна по-прежнему предостерегает оппонентов, многие высокопоставленные представители правительства уже высказывались.
Кроме этого, по словам Рябкова, в ответ на конфискацию активов странами «Большой семерки» Россия подготовит «оптимальную форму реакции», которая предусматривает контрмеры экономического и дипломатического характера.
На сегодняшний день конкретных решений нет, так как они отсутствуют и со стороны западных государств, заключил замглавы внешнеполитического ведомства.
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Кроме этого, по словам Рябкова, в ответ на конфискацию активов странами «Большой семерки» Россия подготовит «оптимальную форму реакции», которая предусматривает контрмеры экономического и дипломатического характера.
На сегодняшний день конкретных решений нет, так как они отсутствуют и со стороны западных государств, заключил замглавы внешнеполитического ведомства.
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Алёна Самарева