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В МИД РФ допустили понижение дипотношений с США в случае конфискации активов

25 апреля 2024, 16:57
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Россия рассматривает вариант понижения уровня дипотношений с США в ответ на конфискацию активов, пишет РИА Новости.
С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что по вопросам финансово-экономического реагирования России в случае конфискации активов, от чего страна по-прежнему предостерегает оппонентов, многие высокопоставленные представители правительства уже высказывались.

Кроме этого, по словам Рябкова, в ответ на конфискацию активов странами «Большой семерки» Россия подготовит «оптимальную форму реакции», которая предусматривает контрмеры экономического и дипломатического характера.



На сегодняшний день конкретных решений нет, так как они отсутствуют и со стороны западных государств, заключил замглавы внешнеполитического ведомства.

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#мид рф
#сша
#меры
Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов посольства Латвии
25 апреля 2024, 17:37

Фото: iStock/Ingus Kruklitis

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата двух дипломатов посольства Латвии. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ранее в МИД РФ была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Д.Рутка. Сообщается, что главе латвийской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением «persona non grata» двух дипломатов Посольства России в Латвии.

В сообщении говорится, что исходя из принципа взаимности из РФ высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии, а также до латвийской стороны доведено, что в случае, если она продолжит враждебные действия, Москвой будут предприняты другие болезненные меры.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как шовинизм и дискриминацию.

Напомним, 23 апреля правительство Латвии приняло решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного. Школьникам с 2026 года будут предлагать изучать один из официальных языков Европейского союза или Европейской экономической зоны.

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#россия
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#правительство
#мид
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#право
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Политолог объяснил желание Польши избавиться от украинских беженцев
Мезюхо: Польша хочет избавиться от украинских беженцев из-за усталости от них
25 апреля 2024, 16:15

Фото: iStock/Ruma Aktar

Польша хочет вернуть украинских мужчин на родину из-за усталости от украинских беженцев. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо.
25 апреля глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину.

«Это ожидаемое событие. Поляки уже давно выражают свое недовольство тем, что их правительство на протяжении долгого времени больше заботится об интересах украинцев, чем о гражданах Польской Республики. И в этом смысле ожидаемо, что нынешнее польское правительство собирается подыгрывать киевскому режиму в плане экстрадиции мужчин призывного возраста», — рассказал Мезюхо в беседе с «Известиями».

Он также добавил, что Эстония планирует последовать примеру Польши. Однако политолог отметил, что страны ЕС не смогут принять какое-то общее решение, касаемо украинцев, так как многие страны заинтересованы в дешёвой рабочей силе украинских беженцев.

Мезюхо подчеркнул, что терпение поляков уже на исходе. Они уже устали от толп митингующих украинцев.

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#мфц
#правительство
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#политолог
#ес
#беженцы
#эстония
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Путин заявил, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров
25 апреля 2024, 15:57

Фото: сайт Кремля

Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, и его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«По оценкам экспертов, Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы», — сказал он.

Также в ходе съезда глава государства отметил, что пересмотра приватизации нет, а изъятие ряда предприятий производится исключительно при ущербе безопасности страны, а также отметил, что безработица в России по последним данным не превышает 3%.

Ранее глава государства в ходе вручения госнаград по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сообщил, что за последние 12 лет пропускная способность магистрали выросла в трое. В настоящее время объём грузовых перевозок продолжает расти. В планах на ближайшие 10 лет увеличить мощность БАМа до 270 миллион тонн в год.

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#путин
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Маск: заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальным положением дел
25 апреля 2024, 15:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что у администрации США заявления по Украине не совпадают с реальным положением дел. Об этом Маск написал в социальной сети X.
Маск отметил, что Белый дом так и не объявит, какой видит победу Киева в этом противостоянии. Американский предприниматель подчеркнул, что пересечение между тем, что с политической точки зрения можно говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть, полностью отсутствует.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен прокомментировал очередной пакет выделения помощи киевскому режиму. По его мнению, западные страны должны прекратить оказывать финансовую поддержку Украине.

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#сша
#президент
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#мир
#запад
#джо маск
#украина
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В Думе заявили о заинтересованности РФ в налаживании контактов с Европой
Депутат Журова: РФ и Европа заинтересованы в восстановлении отношений
25 апреля 2024, 15:42

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Отношения между Россией и Европой быстро восстановятся, потому что в этом заинтересованы обе стороны, пишет «Лента.ру».
Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она прокомментировала недавний призыв президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к выстраиванию отношений с РФ после окончания спецоперации.

Кроме этого, Макрон заявил, что Евросоюзу необходима новая стратегия роста и развития, поскольку в ближайшие годы он может столкнуться с рисками быть ослабленным.

По словам Журовой, в налаживании партнёрских и дипломатических отношений заинтересованы как Россия, так и Европа.

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#госдума
#европа
#россия
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Вице-губернатор Самарской области получил повестку
25 апреля 2024, 15:28

Фото: iStock/scaliger

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин получил повестку с требованием вернуться на фронт.
Об этом сообщает «Коммерсантъ-Волга». Приказ, по которому служба Холина прекращалась досрочно, признан незаконным.

По данным издания, Холин должен до 26 апреля 2024 года показаться в воинской части, в которой он числился до февраля этого года. В случае неявки в течение 48 часов в отношении Холина могут возбудить уголовное дело.

Впервые Холин попал в зону проведения специальной военной операции в рамках мобилизации осенью 2022 года. В этом году его назначили в администрацию Самарской области.

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#самарская область
#чиновники
#мобилизация
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Песков заявил о визите Путина в Якутию
Песков: Путин приедет в Якутию, но точных сроков пока нет
25 апреля 2024, 15:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин планирует совершить поездку в Якутию, но точных сроков пока нет. Об этом в беседе с журналистами сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что сразу же сообщит прессе о точных сроках поездки, когда она будет согласована.

Ранее глава государства в ходе вручения госнаград по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сообщил, что за последние 12 лет пропускная способность магистрали выросла в трое. В настоящее время объём грузовых перевозок продолжает расти. В планах на ближайшие 10 лет увеличить мощность БАМа до 270 миллион тонн в год.

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#владимир путин
#дмитрий песков
#россия
#якутия
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В России заявили о долгой борьбе генерала ГРУ с арестованным замглавы Минобороны
Марков: генерал ГРУ Алексеев долго боролся с арестованным замглавы МО Ивановым
25 апреля 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции

Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал Владимир Алексеев вел долгую борьбу с арестованным замглавы Минобороны Тимуром Ивановым. Об этом российский политолог Сергей Марков написал в своем Telegrаm-канале.
По словам Маркова, именно Алексеев долгие годы собирал факты против Иванова, которые сыграли решающую роль в аресте. Марков отметил, что сегодня Алексеев отмечает свой день рождения.

По данным аналитиков, Алексеев является скрытным человеком. Однако существует мнение, что он всеми силами старался бороться с коррупцией среди подчиненных.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина по обвинению в рамках дачи взятки заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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#суд
#следственный комитет
#уголовное мнение
#рф
#минобороны рф
#тимур иванов
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МО Белоруссии: новая военная доктрина учитывает опыт российской СВО
Глава МО Белоруссии Хренов: военная доктрина учитывает опыт 2020 года и СВО
25 апреля 2024, 14:56

Фото: iStock/Derek Brumby

Новая военная доктрина Белоруссии учитывает опыт спецоперации России на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны страны Виктор Хренин на полях Всебелорусского народного собрания (ВНС).
Он уточнил, что помимо опыта СВО в доктрину вошли положения, основанные на протестах в Белоруссии в 2020 году. Также туда вошли правила применения военной силы в мирное время.

Накануне стало известно, что президента Белоруссии Александра Лукашенко назначили председателем ВНС. В четверг собрание в новом конституционном статусе состоялось во дворце Республики в Минске. В ходе этого мероприятия были утверждены новая военная доктрина и концепция нацбезопасности Белоруссии.

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#белоруссия
#оборона
#сво
#александр лукашенко
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