Рябков пригрозил ударами по ядерным объектам НАТО в Польше

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Ядерные объекты стран НАТО при их постоянном размещении на территории Польши станут военной целью для России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что расширение совместных ядерных миссий НАТО ведёт к дестабилизации, а расположение объектов вблизи российской границы угрожает безопасности страны.
Рябков пригрозил странам НАТО, что размещение ядерных объектов не обеспечит большей безопасности Польше, но точно станет целью для ударов со стороны России.
Также представитель МИД добавил, что российская сторона не просто наблюдает за дискуссией вокруг Польши, но и отрабатывает её в своём внутреннем дискурсе.
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Рябков пригрозил странам НАТО, что размещение ядерных объектов не обеспечит большей безопасности Польше, но точно станет целью для ударов со стороны России.
Также представитель МИД добавил, что российская сторона не просто наблюдает за дискуссией вокруг Польши, но и отрабатывает её в своём внутреннем дискурсе.
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Анастасия Чинкова