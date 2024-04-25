Рябков пригрозил ударами по ядерным объектам НАТО в Польше

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Россия выступила против резолюции США и Японии о запрете размещения оружия в космосе из-за попытки Вашингтона через Совет безопасности ООН создать новые правовые обязательства в области космической безопасности.