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Рябков пригрозил ударами по ядерным объектам НАТО в Польше

Рябков пригрозил, что РФ ударит по ядерным объектам НАТО в Польше
25 апреля 2024, 09:55
Фото: iStock/Sergio Delle Vedove

Фото: iStock/Sergio Delle Vedove

Ядерные объекты стран НАТО при их постоянном размещении на территории Польши станут военной целью для России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что расширение совместных ядерных миссий НАТО ведёт к дестабилизации, а расположение объектов вблизи российской границы угрожает безопасности страны.

Рябков пригрозил странам НАТО, что размещение ядерных объектов не обеспечит большей безопасности Польше, но точно станет целью для ударов со стороны России.



Также представитель МИД добавил, что российская сторона не просто наблюдает за дискуссией вокруг Польши, но и отрабатывает её в своём внутреннем дискурсе.

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#россия
#мид рф
Захарова объяснила вето России на резолюцию США по ядерному оружию в космосе
25 апреля 2024, 08:13

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Россия выступила против резолюции США и Японии о запрете размещения оружия в космосе из-за попытки Вашингтона через Совет безопасности ООН создать новые правовые обязательства в области космической безопасности.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила о необходимости сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, а также напомнила про Договор о космосе 1967 года.

Уточняется, что РФ и КНР предложили свои поправки к резолюции для предотвращения возможного негативного воздействия на сферу космической безопасности.

Напомним, 24 апреля РФ наложила вето на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва является единственным членом Совбеза ООН, который проголосовал против документа. Отмечается, что Совбез ООН не принял поправку РФ и КНР к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любых видов вооружений в космосе.

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Матвиенко ответила на вопрос о возможности возвращения России к тоталитаризму
Матвиенко: Возвращение к тоталитарному государству невозможно
25 апреля 2024, 08:12

Фото: Официальный сайт Кремля

Россия настроена на развитие и не может вернуться к тоталитарному режиму правления, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью для РИА Новости.
«Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий», — прокомментировала ситуацию Матвиенко.

Она также напомнила, что в 21 веке тоталитарное государство не может идти по пути развития, на который настроена Российская Федерация.

По мнению Матвиенко, предложения об ужесточении законодательства, звучащие после теракта в «Крокус Сити Холл» являются, скорее, эмоциональными всплесками, и не должны тревожить российских граждан.

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#валентина матвиенко
#россия
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На Западе Зеленскому вынесли устрашающее предупреждение
Экс-советник НАТО Жак Бо: Зеленский ведёт Украину к полному уничтожению
25 апреля 2024, 07:53

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский обрекает страну на полное уничтожение, отказываясь от переговоров. Так считает бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.
«До тех пор, пока Зеленский не пойдет на мирное урегулирование, даже если они получат все, что осталось на Западе, это ничего не изменит. Потому что степень обученности солдат и их воля сражаться падают. И результатом этого станет полное уничтожение Украины», — заявил Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он уверен, что для Украины нет никакого чудо-оружия, которое бы могло её спасти, так как ВСУ практически полностью утратили боеспособность.

По словам Бо, армия является системой, которую нельзя «наскрести с миру по нитке». Армия – это командование, руководство, устав, логистика, которые тесно взаимодействуют, а этого на Украине нет, заключил Бо.

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#зеленский
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Польша выразила готовность вернуть на Украину мужчин призывного возраста
Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Варшава поможет Киеву вернуть призывников
25 апреля 2024, 06:10

Фото: istock / Panama7

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш завил, что страна готова помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину. Об этом пишет издание Reuters.
«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — сообщил Камыш.
Как утверждает министр, Польша поможет вернуть на родину украинцев, которые могут утратить право находиться за рубежом по истечению срока действия их паспорта, при наличии соответствующего обращения со стороны Киева.

Согласно данным Евростата, в Евросоюзе находится около 860 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#министр
#право
#польша
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«Не все будут счастливы»: Зеленский об исходе конфликта России и Украины
Зеленский: исход конфликта РФ и Украины понравится не всем
25 апреля 2024, 05:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все будут рады результатам российско-украинского конфликта. Об этом украинский лидер заявил в интервью Fox News.
«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – сказал президент.
Глава Незалежной также отметил, что украинцы обязаны одержать победу.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении военной помощи Украине, размер которого составит 61 миллиард долларов.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически окончены, но после отвода ВС РФ от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, после чего Владимир Зеленский издал указ о запрете переговоров с РФ.

В свою очередь, Россия никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом неоднократно заявлял.

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#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#владимир зеленский
#джо переговоры
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«О чем-то не том думаете»: В США сделали неожиданное заявление о России
Риттер: РФ движется вперед, пока США выбирают между Трампом и Байденом
25 апреля 2024, 04:22

Фото: istock / donfiore

Экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong заявил, что Российская Федерация находится в центре мировых изменений.
Риттер подчеркнул, что Россия движется вперед, в то время как Соединенные Штаты выбирают, за кого проголосовать на президентских выборах в ноябре — за нынешнего лидера государства Джо Байдена или экс-президента Дональда Трампа.

«Если вы в данный момент не задумываетесь о России, то вы о чем-то не том думаете. Россия сейчас на переднем плане противостояния с Западом, и когда закончится вооруженный конфликт, нам придется с ней считаться», — заявил Риттер.
Разведчик также сообщил, что в этом году планирует побывать на Петербургском международном экономическом форуме и саммите БРИКС в Казани.

Ранее американский офицер высказался о спонсорах Украины, назвав их дураками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
#форум
#конфликт
#саммит
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Выйти сухим из болота не выйдет: Антонов прокомментировал поставки Киеву ракет ATACMS
Антонов: передачу США исподтишка ракет ATACMS Киеву нельзя оправдать
25 апреля 2024, 02:50

Фото: istock / vadimrysev

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, сказав, что их «невозможно оправдать», так как подобные действия США повышают угрозу безопасности Крыма и новых российских регионов.
«Местные чиновники «задним числом» подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России», — заявил дипломат журналистам.
Полос обратил внимание, что российские военнослужащие «уже сбили несколько ракет ATACMS» и будут продолжать это делать.

«Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится», — констатировал Антонов.
Ранее стало известно, что США тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования «в пределах суверенной украинской территории». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сша
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#антонов
#украина
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«Дураки»: Американский офицер резко высказался о спонсорах Украины
Макгрегор: США и НАТО проявляют недальновидность, спонсируя Украину
25 апреля 2024, 02:06

Фото: istock / alfexe

США и Нато ошибаются, принимая решение продолжать финансировать Украину. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«Вашингтон и НАТО выставили себя дураками», — написал Макгрегор.
Как считает бывший советник, западным союзникам Украины необходимо прекратить выделять пакеты дополнительной военной помощи Киеву, так как, по его словам, государство фактически терпит поражение в конфликте.

24 апреля Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переброска военной помощи США начинается немедленно, чтобы возместить потраченное на ее согласование время.

Ранее во Франции призвали прекратить финансирование Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#финансирование
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Небензя заявил о важности запрета любых вооружений в космосе
Небензя: РФ готова хоть завтра отказаться от любого оружия в космосе
25 апреля 2024, 01:54

Фото: Сайт Кремля

Российская Федерация хочет запрета любых вооружений в космосе, не только оружия массового уничтожения. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?» — заявил Небензя, обращаясь к постпреду Соединенных Штатов.
Он уточнил, что Россия готова заключить международную юридически обязывающую договоренность, содержащую всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружия массового уничтожения, которое и так уже запрещено в Договоре о космосе.

«Но проблема в том, что к этому не готовы наши западные партнеры, которые как раз и занимаются активно военным освоением космоса», — отметил постпред.
Ранее сообщалось, что СБ ООН не принял поправку России к резолюции о неразмещении оружия в космосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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