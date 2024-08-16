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Джонсон требует нанести удар по России западным оружием

Борис Джонсон просит Запад разрешить Киеву бить по целям в России
16 августа 2024, 22:31
Фото: istockphoto/melis82

Фото: istockphoto/melis82

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад разрешить Украине наносить удары по целям на территории России. Нападение ВСУ на Курскую область Джонсон назвал «лучшей новостью за долгое время».
«Единственный способ остановить российские планирующие бомбы – это ударить по их авиабазам. Для этого Украине необходимо западное оборудование, которое у них уже есть. Они получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Но у них нет разрешений на использование этих систем», – написал Джонсон в колонке для Daily Mail.

Политик потребовал предоставить Киеву необходимые средства для завершения конфликта. Также Джонсон предложил использовать для ударов по России британские ракеты Storm Shadow.


«Это оружие Великобритании, оплаченное британскими налогоплательщиками. Мы должны иметь смелость решать, как его использовать», – заявил экс-премьер.

Джонсон уверен, что Великобритании нужно быть решительней в вопросах ударов западным оружием по России и другие страны последуют примеру.

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В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию
Экс-разведчик Риттер: атака на Курскую область является нападением НАТО на РФ
16 августа 2024, 23:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший сотрудник военной разведки США Скотт Риттер назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область при помощи оружия НАТО прямым нападением альянса на Россию. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала Through the eyes of.
Риттер охарактеризовал нападение на Курскую область как атаку НАТО на Россию и подчеркнул, что это событие войдет в историю как «как один из величайших военных провалов всех времен». По мнению эксперта, у российской армии получила возможность лучше подготовиться к военной стратегии Североатлантического альянса.

«После захвата украинской техники и солдат русские теперь изучают модель полного военного спектра НАТО и могут разработать немедленный ответ на нее. Вот почему российские войска побеждают», – резюмировал Риттер.

Ранее, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.

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ВСУ готовят радиоактивные боеголовки для атаки на АЭС
ВСУ планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС радиоактивными боеголовками
16 августа 2024, 22:55

Фото: iStock/AB Photography

ВСУ планируют использовать заряды с радиоактивными боеголовками для атаки на Курскую и Запорожскую атомные электростанции в Курчатове и Энергодаре, сообщает подполье 16 августа.
Как сообщил военкор Хайруллин, украинская армия уже завезла боеголовки в город Желтые Воды Днепропетровской области для удара по местам хранения отработанного топлива АЭС. О намерении атаковать атомные электростанции также сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства России. На фоне подготовки атаки на АЭС в Запорожье съезжаются западные эксперты.

Ранее украинские боевики пытались захватить Курскую АЭС и атаковали градирни.

Как сообщает «Росэнергоатом», сейчас Курская АЭС работает в штатном режиме.
В работе на мощности находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 – в режиме эксплуатации «без генерации». Радиационный фон находится на уровне естественных фоновых значений.

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#запорожье
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Зеленский не отзывает закон о запрете Украинской православной церкви
Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ
16 августа 2024, 22:06

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, где обсудил законопроект о запрете Украинской православной церкви – УПЦ.
Адвокат УПЦ Роберт Амстердам призвал Зеленского отозвать этот законопроект из Верховной Рады, так как это «коллективное наказание, нарушающее международное право на свободу религии и убеждений».

Представители Совета церквей серьезно обеспокоены по поводу законопроекта и настоятельно просят президента не ущемлять прав верующих. Но Зеленский об отзыве закона ничего не сказал.

Стороны договорились продолжить диалог. Принятие закона о запрете может привести к дальнейшему обострению религиозного конфликта на Украине, уверены представители религиозного сообщества.

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#зеленский
#упц
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Пожар в ТЦ «Галактика» локализовали – здание полностью уничтожено
Глава ДНР Пушилин сообщил о локализации пожара в ТЦ «Галактика»
16 августа 2024, 21:38

Фото: istockphoto/DmyTo

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пожар в ТЦ «Галактика» удалось локализовать. Огонь уничтожил торговый центр, здание не подлежит восстановлению. Ранее сообщалось, что помимо ТЦ при обстреле ВСУ также пострадали жилые дома и больница №14, расположенные в том же микрорайоне.
«Спасатели отрабатывали в самых непростых условиях, потому что противник продолжал атаки беспилотниками. Спасатели рисковали жизнью, поэтому стоит их поблагодарить за их самоотверженность», – сказал Пушилин.
Сейчас на месте пожара продолжается разбор завалов. На данный момент погибших в здании не обнаружили – охрана вовремя вывела посетителей на улицу.

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#пушилин
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Протаранившего шлагбаум пьяного водителя с пистолетом задержали в Москве
Пьяный дебош с ДТП и стрельбой в Москве утроит водитель Ford
16 августа 2024, 21:09

Фото: Фотобанк Московской области

В Москве пьяный водитель Ford устроил пьяный дебош с ДТП и стрельбой. Нетрезвый мужчина на Ford Explorer протаранил шлагбаум у жилого дома на Коровинском шоссе, а после открыл стрельбу в воздух.
Неизвестно, из какого оружия велась стрельба – боевого или травматического. Информации о пострадавших пока нет, сообщает SHOT. После звонка жителей дома на место тут же прибыла полиции.

Нарушителя обезвредили и усадили в патрульный автомобиль. В подробностях инцидента разбирается полиция. Водителю предстоит пройти медицинское освидетельствование и объяснить свои действия в отделении.

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#полиция
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#автомобиль
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Посла Италии вызвали в МИД РФ из-за журналистов в Курской области
Посла Италии вызвали в МИД после съемок журналистов в Курской области
16 августа 2024, 20:47

Фото: Официальная страница МИД РФ

Посла Италии Чечилия Пиччони вызвали в МИД РФ 16 августа. Причина – незаконное проникновение итальянских журналистов в Курскую область. Ранее сотрудницы итальянского телеканала TG1, Стефания Баттистини и Симоне Траини сняли репортаж в городе Суджа.
Итальянская пресса сняла местных жителей и поврежденную технику на российской границе. Позже репортаж вышел на каналеTG1. Теперь от официальных представителей итальянской стороны требуют объяснений.

– «Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали своё пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», – сообщает МИД РФ.

В министерстве также уточнили, что действия итальянского телеканала подпадают под уголовную статью. Ранее о возможном уголовном деле в отношении журналистов сообщали в МВД.

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«Спланированный акт терроризма»: МИД РФ об ударе ВСУ по ТЦ в Донецке
МИД: удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланирован в отчаянии от продвижения ВС РФ
16 августа 2024, 20:17

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Удар ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке является тщательно спланированным террористическим актом и жестом отчаяния на фоне уверенного продвижения ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
В опубликованном на сайте ведомства заявлении официального представителя Марии Захаровой говорится, что задачей ВСУ было убийство мирных граждан и стремление посеять панику в обществе.

В пятницу, 16 августа, ВСУ нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Петровском районе Донецка. Здание полностью выгорело и не подлежит восстановлению, заявил глава республики Денис Пушилин.

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Лукашенко помиловал 30 осуждённых за участие в протестах
16 августа 2024, 19:26

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осуждённых, отбывающих наказание за преступления протестной направленности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что речь идёт о тех осуждённых, которые признали свою вину. В числе помилованных 16 мужчин и 14 женщин, некоторые из которых имеют серьёзные заболевания, часть людей достигла пенсионного возраста.

В пресс-службе уточнили, что все эти люди признали свою вину, искреннее раскаялись за содеянное и пообещали вести правопослушный образ жизни.

Министерство внутренних дел (МВД) республики будет контролировать исполнение обязательств. Соответствующее поручение правоохранителям дал президент.

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Уголовное дело о нацизме возбудили после издевок ВСУ над пенсионером в Судже
Дело о реабилитации нацизма завели после издевательств над курским пенсионером
16 августа 2024, 19:06

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело о реабилитации нацизма после издевательств боевиков ВСУ над курским пенсионером возбудило Главное военное следственное управление СК России.
Украинские военные в касках с символикой фашистского карательного отряда СС глумились над пожилым мужчиной, которого встретили на улице. Видео с глумлением над человеком опубликовали в сети. За информацию о нацистах предлагали пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что курский пенсионер пропал без вести после издевок нацистов. К поискам 74-летнего мужчины в Судже подключили аэроразведку. Родные надеются найти дедушку живым.

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Пенсионер-курянин пропал без вести после издевки над ним неонацистов ВСУ

Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
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