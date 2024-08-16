Джонсон требует нанести удар по России западным оружием

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад разрешить Украине наносить удары по целям на территории России. Нападение ВСУ на Курскую область Джонсон назвал «лучшей новостью за долгое время».
«Единственный способ остановить российские планирующие бомбы – это ударить по их авиабазам. Для этого Украине необходимо западное оборудование, которое у них уже есть. Они получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Но у них нет разрешений на использование этих систем», – написал Джонсон в колонке для Daily Mail.
Политик потребовал предоставить Киеву необходимые средства для завершения конфликта. Также Джонсон предложил использовать для ударов по России британские ракеты Storm Shadow.
«Это оружие Великобритании, оплаченное британскими налогоплательщиками. Мы должны иметь смелость решать, как его использовать», – заявил экс-премьер.
Джонсон уверен, что Великобритании нужно быть решительней в вопросах ударов западным оружием по России и другие страны последуют примеру.
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Лия Мурадьян