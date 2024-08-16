Зеленский не отзывает закон о запрете Украинской православной церкви

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, где обсудил законопроект о запрете Украинской православной церкви – УПЦ.
Адвокат УПЦ Роберт Амстердам призвал Зеленского отозвать этот законопроект из Верховной Рады, так как это «коллективное наказание, нарушающее международное право на свободу религии и убеждений».
Представители Совета церквей серьезно обеспокоены по поводу законопроекта и настоятельно просят президента не ущемлять прав верующих. Но Зеленский об отзыве закона ничего не сказал.
Стороны договорились продолжить диалог. Принятие закона о запрете может привести к дальнейшему обострению религиозного конфликта на Украине, уверены представители религиозного сообщества.
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Представители Совета церквей серьезно обеспокоены по поводу законопроекта и настоятельно просят президента не ущемлять прав верующих. Но Зеленский об отзыве закона ничего не сказал.
Стороны договорились продолжить диалог. Принятие закона о запрете может привести к дальнейшему обострению религиозного конфликта на Украине, уверены представители религиозного сообщества.
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Лия Мурадьян