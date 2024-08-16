Уголовное дело о нацизме возбудили после издевок ВСУ над пенсионером в Судже

Фото: Фотобанк Московской области
Уголовное дело о реабилитации нацизма после издевательств боевиков ВСУ над курским пенсионером возбудило Главное военное следственное управление СК России.
Украинские военные в касках с символикой фашистского карательного отряда СС глумились над пожилым мужчиной, которого встретили на улице. Видео с глумлением над человеком опубликовали в сети. За информацию о нацистах предлагали пять миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что курский пенсионер пропал без вести после издевок нацистов. К поискам 74-летнего мужчины в Судже подключили аэроразведку. Родные надеются найти дедушку живым.
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Пенсионер-курянин пропал без вести после издевки над ним неонацистов ВСУ
Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
Лия Мурадьян