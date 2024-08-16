Посла Италии вызвали в МИД РФ из-за журналистов в Курской области

Фото: Официальная страница МИД РФ
Посла Италии Чечилия Пиччони вызвали в МИД РФ 16 августа. Причина – незаконное проникновение итальянских журналистов в Курскую область. Ранее сотрудницы итальянского телеканала TG1, Стефания Баттистини и Симоне Траини сняли репортаж в городе Суджа.
Итальянская пресса сняла местных жителей и поврежденную технику на российской границе. Позже репортаж вышел на каналеTG1. Теперь от официальных представителей итальянской стороны требуют объяснений.
– «Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали своё пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», – сообщает МИД РФ.
В министерстве также уточнили, что действия итальянского телеканала подпадают под уголовную статью. Ранее о возможном уголовном деле в отношении журналистов сообщали в МВД.
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– «Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали своё пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», – сообщает МИД РФ.
В министерстве также уточнили, что действия итальянского телеканала подпадают под уголовную статью. Ранее о возможном уголовном деле в отношении журналистов сообщали в МВД.
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Лия Мурадьян