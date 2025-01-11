МИД: Новые санкции США против России оставят Трампу «выжженную землю»

Азербайджан предупредил Сербию, что не сможет поставлять газ из-за проблем на месторождении Шах-Дениз. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма.