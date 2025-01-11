МИД: Новые санкции США против России оставят Трампу «выжженную землю»

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Новые ограничительные меры, введённые США против российской энергетики, являются попыткой нынешней администрации Белого дома максимально усложнить экономические связи между двумя государствами.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ. Соответствующий пост опубликован в официальном телеграм-канале дипломатического ведомства. Отмечается, что в последние дни пребывания у власти Джозефа Байдена Вашингтон пытается нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой появления рисков дестабилизации ситуации на мировых рынках.
Дипломаты также подчеркнули, что явно враждебные действия Вашингтона не останутся без ответной реакции. Такие шаги администрации Белого дома будут учтены при выработке внешнеэкономической стратегии России, которая была и остаётся ключевым игроком на глобальном топливном рынке.
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«Соответственно, будущему президенту Трампу, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля" — в прямом и переносном смысле», — говорится в заявлении российского МИД.
Дипломаты также подчеркнули, что явно враждебные действия Вашингтона не останутся без ответной реакции. Такие шаги администрации Белого дома будут учтены при выработке внешнеэкономической стратегии России, которая была и остаётся ключевым игроком на глобальном топливном рынке.
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Александр Бойцов