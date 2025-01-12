Tagesspiegel: удар США по Гренландии приведет к концу НАТО

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Удар США по Гренландии приведет к концу НАТО. Об этом рассказал эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в своем интервью для Tagesspiegel.
«США являются важнейшей державой альянса и нанесут удар по его духу, если сделают это (нападут на Гренландию) с полной серьезностью. Тогда НАТО действительно пришел бы конец», — заявил Маркссен.
Как рассказал эксперт, НАТО создан для обороны стран от атак извне. Если Штаты все-таки нападут на Гренландию, то тогда помощь пострадавшей стране встанет на усмотрение другим членам альянса. Как пример Маркссен назвал Германию. Государство в случае атаки может вступить в военный конфликт или отправить письмо с соболезнованиями.
Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп заявлял о своем намерении присоединить к Штатам Гренландию и Канаду. Касательно первой политик не стал исключать применение военной силы для контроля над территорией острова.
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Иван Мусатов