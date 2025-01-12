ВСУ ударили двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров по Горловке

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Украинские войска ударили двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР. Об этом рассказали в управлении администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении telegram-канала.
Как отмечают РИА Новости, 155 калибр используется артиллерией стран НАТО. К примеру США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые имеют этот калибр. ВСУ используют данную артиллерию для обстрелов ДНР и ЛНР. Еще 155 калибр используется в самоходных артиллерийских установках PzH 2000 из Германии, а также в польских САУ Krab и французских САУ CAESAR.
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Иван Мусатов