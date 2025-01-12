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ВСУ ударили двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров по Горловке

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска ударили двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР. Об этом рассказали в управлении администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.


«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении telegram-канала.

Как отмечают РИА Новости, 155 калибр используется артиллерией стран НАТО. К примеру США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые имеют этот калибр. ВСУ используют данную артиллерию для обстрелов ДНР и ЛНР. Еще 155 калибр используется в самоходных артиллерийских установках PzH 2000 из Германии, а также в польских САУ Krab и французских САУ CAESAR.

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#оружие
Independent: возвращение Трампа на пост президента укрепит позиции РФ на Украине
12 января 2025, 02:25

Фото: iStock/IherPhoto

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США укрепит позиции России в конфликте на Украине. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на The Independent.
Как отмечают в издании, возвращение Трампа может привести к изменению хода конфликта. Это скажется на ослаблении поддержки киевского режима со стороны США и НАТО. При этом боевые действия на Украине как никогда близки к завершению.

Также в издании пишут, что президент России Владимир Путин будет использовать Трампа для достижения своих долгосрочных целей не только на Украине, но и в Европе. Американский президент может использовать рычаги давления на киевский режим для принуждения к прекращению огня. В зависимости от всех составляющих факторов выбранный курс Трампом повлияет на ситуацию не только на Украине, но и на будущее всей Европы.

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В пожарах в Лос-Анджелесе сгорели восемь особняков генералов из Украины
12 января 2025, 02:01

Фото: iStock/Kara Capaldo

В пожарах в Лос-Анджелесе сгорели восемь особняков, которые принадлежали высокопоставленным военным из Украины. Об этом пишет «Военный обозреватель».
«Во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели 8 особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным», — сообщают в telegram-канале со ссылкой на ресурсы Украины.

Общая стоимость утраченной недвижимости составляет порядка 90 миллионов долларов. Как отмечают в издании, особняки приобретались на средства, выделенные Украине в рамках военной помощи с момента начала специальной военной операции.

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DE: наступление ВС РФ угрожает ВСУ в Краматорске, Дружковке и Константиновке
12 января 2025, 01:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Наступление вооруженных сил России в ДНР угрожает ВСУ в Краматорске, Дружковке и Константиновке. Об этом пишет британская газета Daily Express.
«Так называемый «фортификационный пояс» Вооруженных сил Украины находится под угрозой, из-за наступления российских войск. Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск», — говорится в тексте издания.

Как отметили в Daily Express, взятие ВС РФ Дзержинска позволяет российской армии подойти с юга к участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки. Также может произойти одновременный удар с северо-запада от Дзержинска и с юга от Часова Яра.

Такие действия приведут к окружению ВСУ в районе села Александро-Шульгино. Это выравнивает линию фронта перед наступлением ВС РФ на Константиновку.

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#всу
#вс рф
#днр
#россия
#украина
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В Киеве ПВО отражает атаку БПЛА без включенных сирен о воздушной тревоге
12 января 2025, 00:33

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киеве средства ПВО отражают атаку беспилотников, при этом сирены о воздушной тревоге не были включены. Об этом пишет издание «Страна».
«В Киеве слышна работа ПВО. Идёт налёт беспилотников», — пишут в telegram-канале.

Как отмечает ТАСС, предупреждение о воздушной атаке в городе не действует. Тревога была отменена за пол часа до начала удара БПЛА. При этом сирены работают в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Также тревога объявлена в некоторых районах Черкасской области.

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С осени на Украине резко выросли дезертирства в рядах ВСУ
11 января 2025, 23:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

С осени 2024 года на Украине резко возросли случаи дезертирства в рядах ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua».
«На Украине с осени резко выросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства вопреки тому, что заявлял Зеленский», — заявляют в telegram-канале.

В издании отмечают, что Владимир Зеленский говорил об обратном. По его словам, с осени солдаты стали реже самовольно покидать военные части.

По данным источника, если летом за месяц в среднем дезертировало 6-7 тысяч человек, то уже в сентябре этот показатель составил 8 тысяч, а в ноябре 10 тысяч человек. Пиковой отметкой стал декабрь прошлого года, когда ряды ВСУ покинуло 17,5 тысяч военных.

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На съезде немецкой АдГ делегаты отказались критиковать РФ за украинский конфликт
11 января 2025, 23:29

Фото: iStock/andriano_cz

На съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) в городе Риза делегаты отказались критиковать РФ за украинский конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.
«Делегаты проходящего в городе Риза съезда партии «Альтернатива для Германии» отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине», — передает агентство.

За то, чтобы не вносить соответствующую поправку проголосовало 69% депутатов из порядка 600 делегатов. За данное изменение выступил депутат Бундестага Альбрехт Глазер, который отметил, что в предвыборной программе партии нет ни слова о России.

В повестке АдГ украинский конфликт упоминается кратко:

«Война на Украине перевернула европейский миропорядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства за пределами НАТО и ЕС», — говорится в программе.

В своей предвыборной программе партия призывает возобновить торговые отношения с Россией. Кандидат в канцлеры Германии от АдГ Алис Вайдель заявляла, что в случае ее избрания собирается возобновить эксплуатацию «Северного потока».

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Российские штурмовики уничтожили бойцов «Азова»* при освобождении села Шевченко
11 января 2025, 22:56

Фото: istockphoto/zabelin

Российские бойцы уничтожили боевиков националистического батальона «Азов»* во время освобождения села Шевченко в Донецкой Народной Республике. В штурме населённого пункта участвовали военнослужащие 74-й штурмовой бригады 41-й армии.
Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира взвода 3-го батальона штурмовиков Василий Бураков. По его словам, во время штурма им противостояли бойцы батальона «Азов»* и штурмового батальона «Скала».

«Несмотря на их опыт, как говорят, что это элитные подразделения, мы дали им хороший бой — враг был повержен», — сказал российский солдат.

Во время зачистки двух домов, где находились до 16 военнослужащих ВСУ, была захвачена украинская рация. Российские бойцы слушали эфир и знали, куда противник стягивает резервы для проведения контратак. Координаты предавались артиллерии, которая накрывала скопление противника.

Во время зачистки населённого пункта в подвалах наши бойцы часто находили мирных жителей, в основном — пожилого возраста. На вопрос российских военных, почему они не эвакуировались, они говорили, что не хотели оставлять свои дома и что они не нужны Украине.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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Губернатор Богомаз: Три жителя Брянской были ранены при обстреле ВСУ
11 января 2025, 21:35

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov

ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. В результате ранения получили трое мирных жителей.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В своём телеграм-канале он добавил, что все пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение, им оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, по словам губернатора, серьёзные повреждения получило административное здание в селе. В настоящее время продолжается обследование территории, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Климовский район — один из шести районов Брянской области, имеющих общую границу с Украиной. Он граничит с территорией Черниговской области и постоянно подвергается обстрелам.

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#брянская область
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SHOT: Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области
11 января 2025, 14:49

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили очередной населённый пункт в Курской области. Речь идёт о селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе.
В штурме села принимали участие подразделения группировки войск «Север» и 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ, сообщает телеграм-канал SHOT. Российские части отбили все контратаки противника. В ходе боёв ВСУ потеряли до 100 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены пять боевых бронированных машин, несколько бронетранспортёров (БТР), боевую машину пехоты (БМП) Bradley и бронеавтомобиль «Козак».

По данным телеграм-канала, российские военные не только установили полный контроль над селом Николаево-Дарьино, но и произвели зачистку населённого пункта. В министерстве обороны РФ данную информацию пока не подтвердили.

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#военные
#контроль
#всу
#вс рф
#курская область
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