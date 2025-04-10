Госдеп: для Трампа единственный пункт в переговорах с РФ — это прекращение огня

Торговая война между США и Китаем может завершиться сделкой, так как обе стороны зависят друг от друга. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, резких уступок ждать не стоит, но в сферах с высокой взаимозависимостью компромисс будет найден.