Госдеп: для Трампа единственный пункт в переговорах с РФ — это прекращение огня

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В Госдепе США заявили, что для американского президента Дональда Трампа единственным пунктом в переговорах с РФ является прекращение огня на Украине. Об этом сказала официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Президент ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся», — заявила Брюс.
Напомним, что 10 апреля в турецком Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между российской и американской делегациями. Предполагается, что диалог продлиться не менее четырех часов.
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