Telegraph: Британия на пять лет может отправить свои войска на Украину

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Великобритания на пять лет может отправить свои войска на Украину до ремилитаризации страны. Об этом сообщает The Telegraph.
Отправка войск может произойти в рамках «силы сдерживания», чтобы не допустить возобновления боевых действий. В этом Великобританию поддерживает и Франция. Последняя рассчитывает на то, что Россия не начнет конфликт в случае присутствия на Украине западных вооруженных сил.
Газета пишет, что вывод войск с территории Украины будет происходить по мере восстановления военных возможностей Киева. Помимо сухопутных сил, Франция и Британия хотят обеспечить защиту страны и в море.
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Газета пишет, что вывод войск с территории Украины будет происходить по мере восстановления военных возможностей Киева. Помимо сухопутных сил, Франция и Британия хотят обеспечить защиту страны и в море.
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Иван Мусатов