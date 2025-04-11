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Telegraph: Британия на пять лет может отправить свои войска на Украину

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Великобритания на пять лет может отправить свои войска на Украину до ремилитаризации страны. Об этом сообщает The Telegraph.
Отправка войск может произойти в рамках «силы сдерживания», чтобы не допустить возобновления боевых действий. В этом Великобританию поддерживает и Франция. Последняя рассчитывает на то, что Россия не начнет конфликт в случае присутствия на Украине западных вооруженных сил.

Газета пишет, что вывод войск с территории Украины будет происходить по мере восстановления военных возможностей Киева. Помимо сухопутных сил, Франция и Британия хотят обеспечить защиту страны и в море.

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Раскрыт возможный итог торговой войны США и Китая
Эксперт Остапкович: торговая война США и Китая может завершиться сделкой
10 апреля 2025, 23:46

Фото: iStock/WD Stuart

Торговая война между США и Китаем может завершиться сделкой, так как обе стороны зависят друг от друга. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, резких уступок ждать не стоит, но в сферах с высокой взаимозависимостью компромисс будет найден.
«Китай практически не может обходиться без американского технологического оборудования, связанного с ИТ-сектором, — чипов, ИТ-конструкций. С другой стороны, половина Америки ходит в китайской одежде и обуви. Мощностей у самих американцев для пошива такого количества товаров нет, поэтому они найдут договоренности в этом направлении», — пояснил эксперт в разговоре с «Известиями».
Вместе с тем финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, почему биткоин стал так резко падать в цене. В беседе с RT он отметил, что такие перемены напрямую связаны с взаимными пошлинами Китая и США. По его мнению, часть инвесторов поддается панике и пытается закрыть длинные позиции, опасаясь падения биткоина ниже 70 тысяч долларов.
«Эта неопределенность вызвала паническое бегство инвесторов в фиат, затронув все сегменты финансового рынка, включая криптовалюты. <…> Эти события могут стать катализатором изменения тренда. Однако, пока цена удерживается ниже уровня $89,2 тыс., говорить о глобальном восстановлении рынка преждевременно», — считает он.
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#цена
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Госдеп США призвал Россию освободить американского наемника ВСУ Хаббарда
10 апреля 2025, 23:32

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Госдеп США призывает Россию освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, который являлся наемником в рядах ВСУ. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года», — сказала Брюс.

Напомним, что 72-летний американец Стивен Хаббард был осужден на 6 лет и 10 месяцев тюремного заключения за наемничество. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Сам мужчина свою вину признал. Американца задержал российский военнослужащий в начале апреля 2022 года. Как оказалось, с 2014 года он проживал на Украине.

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Госдеп: для Трампа единственный пункт в переговорах с РФ — это прекращение огня
10 апреля 2025, 23:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Госдепе США заявили, что для американского президента Дональда Трампа единственным пунктом в переговорах с РФ является прекращение огня на Украине. Об этом сказала официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Президент ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся», — заявила Брюс.

Напомним, что 10 апреля в турецком Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между российской и американской делегациями. Предполагается, что диалог продлиться не менее четырех часов.

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#трамп
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Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, прерванное в 2022 году
10 апреля 2025, 21:57

Фото: iStock/Dikuch

Украина восстановила паромное сообщение с Грузией, которое было приостановлено в 2022 году. Об этом сообщают украинские СМИ.
В июне прошлого года одно из местных изданий сообщало, что украинская судоходная компания Ukrferry возобновляет паромное сообщение с Грузией. Однако спустя месяц перезапуск был отложен.

Сегодня же стало известно, что Киев возобновил паромное сообщение выполнив два рейса из порта «Черноморск» и в порт «Батуми». Эти рейсы были осуществлены 18 и 26 марта в режиме информационной тишины.

На следующей неделе будет произведён третий рейс, сообщил директор по коммерческой работе и логистики «Украинских железных дорог» Тимофей Мураховский.

Паромы между странами были запущены впервые с начала боевых действий 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что только шесть из тридцати государств «коалицию желающих» выразили готовность отправить войска на Украину.

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Путин: вопрос жилья удастся решить лучше, чем в царские и советские времена
10 апреля 2025, 21:46

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко объявил, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Слова российского лидера приводятся на сайте Кремля.
Президент Российской Федерации обратил внимание, что вопросы жилья являются основными в жизни каждого гражданина и каждой семьи.

«Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что для решения проблем в этой сфере есть технологии, производственные и строительные силы, а еще наука и хорошая организация.

Еще Владимир Путин призвал заранее объяснять россиянам условия ипотеки, чтобы не спровоцировать рост цен на жилье. Виталий Мутко отметил, что сейчас россияне массово откладывают покупку жилья из-за высоких ипотечных процентов.

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