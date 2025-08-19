Economist: 73% американцев считают Путина сильным лидером
Согласно проведенному опросу, 73% американцев считают президента России Владимира Путина сильным лидером. Соответствующее исследование было проведено изданием Economist и компанией YouGov.
Согласно опросу, 32% американцев считают Путина очень сильным лидером для страны. При этом 41% респондентов назвали президента России в какой-то степени сильным руководителем. Из этого следует, что 73% американских граждан в целом относятся к Путину как к сильному лидеру государства.
Данный опрос проводился с 15 по 18 августа, и в нем приняли участие 1568 респондентов. Погрешность исследования обозначили в 3,5%.
